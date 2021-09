Hé lộ thêm tình tiết thiếu trách nhiệm trong chống dịch của lãnh đạo xã Thọ An

Trao đổi với Thanh Niên về vụ việc để tập trung đông người đưa tang giữa lúc toàn TP.Hà Nội đang thực hiện giãn cách xã hội để phòng chống dịch Covid-19, ông Lê Huy Hiệp, Phó chủ tịch UBND xã Thọ An, cho biết, UBND H.Đan Phượng đã có kết luận về một số trách nhiệm của tập thể UBND xã, Chủ tịch và phó chủ tịch UBND xã…

Ông Hiệp cho biết bản thân đã tự nhận hình thức kỷ luật là khiển trách; còn ông Nguyễn Trần Quyết, Chủ tịch UBND xã Thọ An, đã có kiểm điểm, tự nhận hình thức kỷ luật cảnh cáo.

Chia sẻ thêm về nguyên nhân đình chỉ nhiệm vụ Cụm trưởng cụm dân cư số 4 đối với bà Gấm, ông Hiệp cho biết, do Đảng uỷ xã Thọ An có đề nghị làm rõ trách nhiệm của cụm dân cư, trách nhiệm của cá nhân Cụm trưởng.

Ông Hiệp xác nhận trước ngày đưa tang, bà Gấm có gọi điện trao đổi, đề nghị xuống tăng cường lực lượng kiểm soát, và UBND xã Thọ An có chỉ đạo Công an xã gọi điện cho bà Gấm trao đổi tình hình. Tuy nhiên, vào sáng 19.8, bà Gấm lại không gọi điện phản ánh, dẫn tới tình trạng đông người tập trung đưa tang.

“Sáng 19.8, chính lúc xảy ra đông người, thì bà Gấm làm Cụm trưởng phụ trách, và Bí thư cụm dân cư số 4, đều không báo cho UBND xã Thọ An”, ông Hiệp nói.

Ông Lê Huy Hiệp, Phó chủ tịch UBND xã Thọ An, trả lời báo chí cho rằng bà Gấm có lỗi Trần Cường

Cũng theo ông Hiệp, sau khi tiếp nhận tinh thần của Chỉ thị 17 của UBND TP.Hà Nội, địa phương này đã có văn bản hướng dẫn về việc tổ chức đám ma xuống từng cụm dân cư trong thời gian giãn cách, nhưng do thiếu giám sát thực hiện nên đã để xảy ra sự việc kể trên.

Dù trao đổi với báo chí với những thông tin kể trên, nhưng tại cuộc họp thông qua quyết định bãi bỏ quyết định đình chỉ nhiệm vụ Cụm trưởng đối bà Gấm vào chiều 13.9, ông Hiệp đã nhận sai và xin lỗi bà Gấm.

Cụm 4 không nhận được hướng dẫn tổ chức đám tang trong thời gian giãn cách xã hội...

Đáng chú ý, trong đơn mới gửi UBND H.Đan Phượng, bà Gấm hé lộ thêm tình tiết thể hiện sự thiếu trách nhiệm của lãnh đạo xã Thọ An trong công tác phòng chống dịch Covid-19.

Cụ thể, bà Gấm cho biết chốt kiểm dịch Covid-19 nơi bà được giao đó có 2 tổ Covid-19 cộng đồng của cụm dân cư số 4 và số 3 cùng kiểm soát, chia theo ca trực luân phiên.

“Ngày 17.8, mẹ đồng chí Trần Văn Hải, cán bộ văn hoá - xã hội mất, khi đó là ca trực của cụm dân cư số 3. Ngày 18.8 là ca trực của cụm dân cư số 4 và chúng tôi đã báo cáo, đề nghị UBND xã cử người xuống hỗ trợ kiểm soát, tránh tập trung đông người, nhưng không ai xuống, đấy là các ông ấy đã thiếu trách nhiệm coi thường chỉ thị chống dịch…

Ngày 19.8 là ca trực của cụm dân cư số 3, nên nói chúng tôi không báo cáo là không đúng. Chúng tôi không trực, không phải nhiệm vụ của chúng tôi thì làm sao báo cáo? Lãnh đạo xã làm sai thì sao lại muốn đùn trách nhiệm xuống dưới?”, bà Gấm nói, và cho rằng lẽ ra các lãnh đạo xã cần phải chủ động nắm bắt tình hình, triển khai kiểm soát tránh tụ tập đông người, khi biết ở địa phương có đám ma, chứ không nên đợi bên dưới báo cáo lên.

Hội đồng kỷ luật của H.Đan Phượng đang xem xét hình thức kỷ luật đối với lãnh đạo xã Thọ An Ảnh Đan Hạ

Theo bà Gấm, việc xã Thọ An ra quyết định đình chỉ nhiệm vụ là đối với mình là có dấu hiệu cố tình đổ lỗi để trù dập, hạ uy tín cá nhân; và đề nghị làm rõ trách nhiệm của ông Trần Văn Thanh, Bí thư Đảng uỷ xã Thọ An; bà Phạm Thị Lâm, Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã Thọ An; và những người liên quan khi thông qua quyết định tạm đình chỉ Cụm trưởng cụm dân cư số 4 không đúng quy định.

Cũng theo bà Gấm, việc Chủ tịch UBND xã Thọ An Nguyễn Trần Quyết báo cáo lên UBND H.Đan Phượng là ngày 19.8 có đông tập trung đưa tang, thể hiện qua hình ảnh video một phần là đi qua khu chợ, đúng vào ngày có phiên chợ là không đúng, do đang giãn cách xã hội không thể họp chợ. Đám ma chủ yếu là người nhà, thân quyến của gia đình tang chủ.

Về việc ông Lê Huy Hiệp, Phó chủ tịch UBND xã Thọ An, cho rằng đã triển khai Chỉ thị 17, hướng dẫn tổ chức đám tang trong thời gian giãn cách xã hội, bà Gấm cho biết thực tế cụm dân cư số 4 không nhận được kế hoạch nào của UBND xã gửi.