Hết tết, hoa lê vào mùa

Sau tết, chỉ qua đến mùng 3, hoa đào nở hết, những cành đào rác ngập khắp phố phường. Đây cũng là thời điểm hoa lê trên các vùng núi như Lào Cai, Lai Châu... vào mùa, khởi phát thú chơi hoa lê rộ lên trong quãng 3 năm trở lại đây ở thị trường Hà Nội.

So với đào, hoa lê có phần đơn điệu khi cánh chỉ độc sắc trắng, trong khi đào có đào phai, đào bích, đào thất thốn, đào rừng ..., mỗi loại một vẻ đẹp khác biệt ngay trong sắc màu của cánh hoa. Người chơi hoa đào chú trọng nhiều vào chất - lượng - sắc của hoa rồi mới đến cây, cành, dáng thế. Người chơi hoa lê ưu tiên về dáng thế của cây hơn, còn hoa được xếp vào hàng thứ.

Hoa lê, với người miền cao Đông - Tây Bắc, cũng là loài hoa của mùa xuân, được ví là bông tuyết của núi rừng bởi màu trắng tinh khiết độc đáo của nó. Nguyễn Thương Hiền, chủ shop hoa tươi trên đường Trường Chinh, cũng là người chuộng cắm hoa lê ngày tết, chia sẻ: “Cụ Nguyễn Du tả: Cành lê trắng điểm một vài bông hoa, chỉ nhiêu đó thôi cũng đã thấy không khí xuân rộn ràng rồi. Từ khi Hà Nội có bán hoa lê sau tết, năm nào tôi cũng tìm chọn một cành ưng ý để về chơi. Ưu điểm của hoa lê là “bền” hơn so với đào, thường phải từ hai tuần cho đến cả tháng sau. Hoa tàn rồi vẫn tiếp tục cắm để chơi theo cành, chơi lộc”.

Nhờ đặc tính của hoa lê, với xù xì, rêu mốc, từ thân gốc cho đến các chi - nhánh, khiến những cành lê chừng độ 2 - 3 năm tuổi, thân to bằng cổ tay hoặc hơn, nhưng trông già nua, không khác gì một cây rừng đại thụ. Trên cái cổ quái, rêu phong ấy, nổi lên những chùm hoa 5 cánh, trắng muốt. Mỗi mắt lá, đốt thân, nảy ra một chùm, đếm trên đó có khi lên đến cả chục bông, nở chen nhau, khoe sắc trắng thật dịu đẹp. Vẻ đẹp hoang dã, nguyên sơ ấy khiến người chơi hoa mê mẩn, hoa lê dần được thị trường đón nhận, bởi vừa có thể chơi được dáng thế của cây cành, cộng thêm độ tương phản cổ quái với vẻ đẹp tinh khiết của hoa, đó cũng là một lý do khác để người chơi hoa lựa chọn.

Tâm đắc với cành hoa lê vừa mua được chỉ với giá 200.000 đồng từ chợ hoa Quảng An, chị Thu Nguyệt, cư dân khu Royal City, cho biết: “Hoa lê dễ trang trí, cắm vào các loại bình hay bày góc nào trong nhà cũng hợp. Năm nay hoa lê cành to giá tương đối mềm, tầm 3 triệu đồng đổ lại là có một cành đẹp lắm rồi. Những cành nhỏ, cao chừng 1 m nhánh nhiều, dao động từ 300.000 - 500.000 đồng chưa trả giá”.

Từ mùng 4 tết, thương lái chợ hoa Quảng An bắt đầu chuyển hoa lê về bày dọc vỉa hè quanh khu chợ để phục vụ người chơi. So với các năm trước, lượng hoa năm nay đổ về khá dè dặt, chưa bằng 1/3 so với năm ngoái. Vừa xuống hơn chục cành hoa lê từ Mộc Châu về trên chuyến xe tải chiều muộn mùng 6 tết, lái xe Đỗ Hữu Thiện bảo: “Năm nay Covid-19 nên đi lại cũng khó khăn, khách mua không nhiều nên từ sau tết giờ em mới chuyển được 2 chuyến, như năm trước thì phải được 4 - 5 chuyến mà không có đủ bán. Năm nay, đúng đợt bán thì nghe đóng cửa hàng quán vỉa hè, sợ ảnh hưởng dịch bệnh, bọn em lấy hàng về cũng cầm chừng thôi”.