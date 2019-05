‘Hi sinh đời bố ở tù vài chục năm, vợ con sống sung túc cả đời’

Thảo luận tại hội trường về tình hình - kinh tế xã hội sáng 30.5, đại biểu Nguyễn Quốc Hận (Cà Mau) cho rằng, trong điều kiện kinh tế - xã hội còn khó khăn, nhiều công trình cấp thiết ảnh hưởng đến đời sống và tính mạng của nhân dân không đủ vốn để đầu tư, thì các vụ án kinh tế tham nhũng gây thất thoát hàng nghìn, hàng chục nghìn tỉ đồng của nhà nước bị phanh phui thực sự là 1 vấn đề bức xúc.

“Các cá nhân gây ra vấn đề này là tội đồ đáng lên án, đáng bị pháp luật xử lý nghiêm minh nhất. Các hành vi cố ý gây thất thoát hoặc tham nhũng hàng nghìn tỉ đồng cho dù có dành bản án cao nhất là tử hình cũng chưa đảm bảo tính răn đe, chưa đảm bảo tính công bằng cho xã hội. Bởi vì với số tiền đó, chúng ta có thể đầu tư cho các kè sạt lở bờ sông, bờ suối; các công trình ngăn lũ quét, lũ ống góp phần làm đáng kể thiệt hại các sinh mạng của người dân do thiên tai vừa qua”, Phó trưởng đoàn đại biểu quốc hội Cà Mau bức xúc.

Về giải pháp xử lý, đại biểu Nguyễn Quốc Hận kiến nghị, ngoài các chế tài nặng thì vấn đề thu hồi tài sản là nội dung hết sức cần thiết và có tính răn đe cao trong phòng chống tham nhũng.

“Chống được tư tưởng hi sinh đời bố chỉ ở tù vài chục năm nhưng gia đình, vợ con sống an nhàn sung túc cả đời. Nếu chúng ta thu hồi được tài sản thất thoát, cùng với sự tù tội của bản thân, sự ô nhục của dòng họ, cộng thêm gia đình phải gánh chịu, khắc phục hậu quả kinh tế do mình gây ra, thì tôi tin nhiều người sẽ không dám phạm tội”, đại biểu này đề nghị.