Hiến tạng cứu người: Không dễ để nói lời chia tay

Ngày đưa ra quyết định hiến tạng con mình, mặc dù biết đó sẽ là trao đi một cơ hội cứu ngươi, nhưng vợ chồng ông Tới, bà Chi cho biết đó là một quyết định không hề dễ dàng.

Một ngày đầu tháng 3.2020, sau ca khuân vác đêm tại chợ đầu mối Bình Điền (TP.HCM), D.V.C (20 tuổi) trên đường về nhà thì không may gặp phải tai nạn giao thông, chấn thương sọ não và không qua khỏi.

Ông Dương Văn Tới (ngụ TP.HCM), cha của C. nhớ lại: “Một người bạn của gia đình mà C. vốn gọi là má Bảy đã khuyên chúng tôi hiến tạng cứu người. Ngày ấy bác sĩ nói con trai tôi chỉ còn 2% cơ hội sống. Thật, hai vợ chồng lúc đó chẳng còn thiết tha việc gì”.

Bà Chi, mẹ của C. tiếp lời: “Nghe được lời khuyên hiến tạng con , tụi tôi đắn đo lắm. Con mình mà, nên không nỡ. Rồi nghĩ con mình mất rồi cũng xong, nếu hiến có thể giúp được nhiều người”. Sau 2 ngày trăn trở, vợ chồng ông bà cũng quyết định ký vào giấy đồng ý hiến tạng.

“Tôi nhớ mãi lời dặn của má Bảy thằng C., một khi đã đồng ý hiến tạng thì phải thật tâm, để con ra đi thanh thản và người nhận, nhận được “món quà” con để lại được trọn vẹn”, bà Chi nói.

Sau đó, tim, gan, thận và 2 giác mạc của C. được Đơn vị Điều phối ghép các bộ phận cơ thể người, Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM) tiếp nhận, giúp cứu sống 6 bệnh nhân khác.

Gần một năm sau khi C. mất, bà Chi luôn giữ ảnh ngày trước của con trai trong điện thoại. Để mỗi lần nhớ con, bà có thể lật giở xem ngay: “Lúc đầu có chút xót xa nhưng vợ chồng tôi không hối hận về quyết định ngày đó. Chỉ tiếc là thằng nhỏ ra đi đột ngột quá, không trăn trối được lời nào với cha mẹ”.

Bà Phạm Thị Mai, mẹ anh N.H.Q (30 tuổi) cho biết bà có 5 người con và anh Q. là người con thứ. Hiến tạng khi mất vốn là tâm nguyện của bà Mai nhưng chính anh Q. lại là người thực hiện tâm nguyện ấy trước.

Anh N.H.Q là công nhân cầu đường tại H.Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Vào một ngày cuối tháng 11.2022, trên đường đi làm về anh Q. không may bị tai nạn và không qua khỏi.

“Nghe tin dữ, chạy vào bệnh viện thăm con thì bác sĩ tiên lượng con tôi không qua khỏi. Nghe vậy, tôi đau lắm nhưng tôi nén trong lòng. Tôi họp mặt gia đình, hỏi ý kiến các con để hiến tạng thằng Q.”, bà Mai nhớ lại. Tất cả các con đều đồng ý, bà Mai trực tiếp đến gặp bác sĩ nói ra quyết định của gia đình.

Bà Mai kể đã biết đến việc hiến tạng sau khi mất từ nhiều năm trước do xem trên báo đài và các hoạt động xã hội mà mình tham gia. Biết hiến tạng có thể cứu nhiều người khác, bà nói luôn với các con về tâm nguyện khi mất của mình. “Nên khi có người lời ra tiếng vào nói con mất mà đem đi mỗ, với tôi những lời xì xầm đó không quan trọng. Tôi biết mình và gia đình đã làm đúng”, bà Mai chắc chắn.

Ngày 7.1.2021, Kỷ niệm chương vì sức khỏe cộng đồng do Bộ trưởng Bộ Y tế truy tặng anh N.H.Q được trao tận tay gia đình bà Mai. Nhận được tin cả 4 người nhận tạng do anh Q. hiến đều bình phục tốt, bà Mai rơm rớm nước mắt: “Giờ thì tôi an tâm rồi. Tôi thấy như chính con tôi đã sống”.