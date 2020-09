Hiện thực hóa một ASEAN vững mạnh, lấy người dân làm trung tâm

Công an tỉnh Bắc Ninh vừa phối hợp với Công an TP.Hà Nội bắt giữ người đàn ông bạo hành con gái 6 tuổi trong nhiều ngày, khiến bé bị thương phải nhập viện điều trị.

Theo Bộ Công an, app MyAladdinz đang hoạt động thương mại điện tử để huy động vốn và kinh doanh theo phương thức đa cấp trái phép với nhiều rủi ro cho người sử dụng.

Sự cố hư hỏng khe co giãn cầu Phú Mỹ liên quan đến điều kiện làm việc và an toàn chịu lực của công trình nên cần phải thay thế để đảm bảo an toàn giao thông và kết cấu công trình.