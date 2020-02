'Hiệp sĩ' giả danh công an cướp sòng bạc ở Sóc Trăng: Nghi can Thạch Đạt đầu thú

Chiều ngày 22.2, được sự vận động của Đội Phòng chống tội phạm phường Phú Hòa (thành phố Thủ Dầu Một, Bình Dương), Thạch Đạt (30 tuổi, ngụ Sóc Trăng), nghi can vụ "hiệp sĩ" giả danh công an cướp sòng bạc , đã đến Công an phường Phú Hòa đầu thú.

Thạch Đạt là nghi can đang bị Công an Sóc Trăng truy tìm, liên quan đến một vụ cướp sòng bạc.

Do trước đó Thạch Đạt từng tham gia Đội phòng chống tội phạm (PCTP) phường Phú Hòa (nhóm Hiệp sĩ đường phố Phú Hòa - PV), nên đội đã kêu gọi Thạch Đạt ra đầu thú.

Chiều ngày 22.2, các thành viên Đội PCTP Phú Hoà đã đến ngã tư Bình Phước, giáp ranh quận Thủ Đức (TP.HCM) và thành phố Thuận An (Bình Dương) để gặp Thạch Đạt. Sau nhiều lần hẹn và thay đổi địa điểm, Thạch Đạt đã được Đội PCTP Phú Hòa đưa về trụ sở Công an phường Phú Hòa đầu thú.

Hiện Công an phường Phú Hòa đang tiến hành lấy lời khai, tiến hành các thủ tục bàn giao Thạch Đạt cho Công an tỉnh Sóc Trăng.

Như Thanh Niên đã thông tin , rạng sáng ngày 27.1 tại nhà ông Nguyễn Trung Kiên (ấp Hoà Phương, xã Hoà Tú 1, huyện Mỹ Xuyên, Sóc Trăng) đang tổ chức đánh bài ăn tiền thì bất ngờ xuất hiện một nhóm người mang theo còng số 8, súng điện, máy bộ đàm xông vào nhà, tự xưng là công an . Sau đó, nhóm người này yêu cầu lấy hết tiền trong nhà đưa ra và dùng dây rút nhựa trói tay 2 người đánh bài lại rồi cướp số tiền khoảng trên 50 triệu đồng, rời khỏi hiện trường.

Qua điều tra, ngày 8.2, Công an tỉnh Sóc Trăng đã khởi tố, bắt tạm giam 3 nghi can, riêng Thạch Đạt (được xác định là chủ mưu vụ "hiệp sĩ" giả danh công an cướp sòng bạc - PV) và Đặng Văn Dương (28 tuổi, ngụ Bình Phước) đã bỏ trốn cho đến nay. Thạch Đạt từng có thời gian tham gia Đội PCTP Phú Hòa và đã xin nghỉ từ năm 2019.