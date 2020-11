Hộ dân 10 lần bị chặt hạ vườn cà phê, cần Bộ Công an vào cuộc ?

Như Thanh Niên đã đưa tin , chiều 7.11, Công an xã Hòa Ninh và Công an H.Di Linh (Lâm Đồng) tiến hành khám nghiệm hiện trường và thống kê số lượng cà phê của gia đình ông Vũ Xuân Hải (ngụ thôn 7, xã Hòa Ninh) bị kẻ xấu chặt phá để phục vụ công tác điều tra, truy tìm thủ phạm. Qua khám nghiệm xác định vườn cà phê của ông Hải có 118 cây bị chặt phá, đốn hạ; trong đó 103 cây 1 năm tuổi và 15 cây 5 năm tuổi đang cho thu hoạch. Ông Hải cho biết: “Từ năm 2015 đến nay, vườn cà phê của tôi đã bị kẻ gian đốn hạ 10 lần, ít thì 50 - 60 cây, nhiều thì lên đến hơn 200 cây. Trong năm 2020, đây là lần thứ 2 vườn cà phê của gia đình tôi bị kẻ gian chặt phá . Lần nào xảy ra sự việc, tôi cũng đều báo với cơ quan công an nhưng đến nay vẫn chưa tìm ra thủ phạm”.

Đừng để dân bất an

Nhiều bạn đọc (BĐ) thấy xót xa khi nhìn hình ảnh vườn cà phê nhà ông Hải bị chặt phá. BĐ Uẩn bày tỏ: “Không thể tin có những người đối xử quá ác như vậy với nông dân trồng cà phê. Bao nhiêu mồ hôi, công sức đổ vào mà giờ bị kẻ gian chặt phá. Nghe ông Hải nói mà mình cũng muốn khóc”. BĐ Thư Lâm chia sẻ: “Quá xót xa khi nhìn thấy vườn cà phê bị chặt hạ như thế, mà lại đến 10 lần... Bọn gian này đang thách thức công an sao?”.

Ông Hải có mâu thuẫn, xích mích gì với ai không? 10 lần bị chặt hạ vườn cà phê thì đến thượng đế cũng... cười không nổi. Chẳng lẽ kẻ gian này "giỏi" đến mức không tìm ra sao? Duệ Cùng ý kiến, BĐ Lương Quyền viết: "Thật quá đáng, vườn cà phê nhà người ta mà vào chặt hạ đến 10 lần, thủ phạm đúng là tàn nhẫn. Công an nên tung quân bắt bằng được trong thời gian sớm nhất, để người dân yên tâm làm ăn. Mong lắm".

Đề nghị mời Bộ Công an vào cuộc

Ngoài vườn cà phê nhà ông Hải bị chặt phá, trong năm 2020, trên địa bàn H.Di Linh, ở các xã như Hòa Ninh, Hòa Nam đã xảy ra ít nhất 5 vụ chặt phá vườn cây cà phê và sầu riêng của người dân địa phương. Trung tá Võ Khánh Vân, Phó trưởng công an H.Di Linh, cho biết: “Việc kẻ xấu chặt phá cà phê của người dân thời gian qua đã làm thiệt hại lớn về kinh tế của nhiều hộ dân. Không những vậy, các vụ việc còn gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến tình hình an ninh, trật tự trên địa bàn.

10 lần bị chặt hạ vườn cà phê mà công an vẫn chưa tìm ra thủ phạm, như vậy thì người dân bất an, lo lắng, bức xúc là đúng rồi. Không biết công an còn "cần thêm chứng cứ để đưa thủ phạm các vụ chặt phá, đốn hạ cây trồng của người dân ra ánh sáng" đến bao giờ? Nhanh nhanh mấy anh ơi! Thanh Lam Cơ quan điều tra đã thành lập đội nghiệp vụ bám sát địa bàn để phục vụ công tác điều tra, truy tìm thủ phạm gây ra các vụ việc. Tuy nhiên đến hiện tại vẫn đang cần thêm chứng cứ để đưa thủ phạm các vụ chặt phá, đốn hạ cây trồng của người dân ra ánh sáng". BĐ Cự thắc mắc: "Sao nhiều vụ động trời công an đều phá án thành công, mà vụ này công an làm chậm vậy? 10 lần bị chặt hạ vườn cà phê chứ có phải 1 - 2 lần đâu?". BĐ ly truong cũng bức xúc: "Mười lần phá hoại tài sản công dân, dù lý do gì cũng đã vượt quá tam, mà sao công an chưa tìm ra thủ phạm?".

BĐ Phương Hoa đề nghị mời “Bộ Công an vào cuộc” và ý kiến này được một số BĐ như Trúc Linh, Hồng Anh… đồng tình. Trong khi đó, BĐ Phương Trinh thì cho rằng: “Nên gia hạn cho công an địa phương. Nếu đến hạn mà không tìm ra thủ phạm thì Bộ Công an vào cuộc”.