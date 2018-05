Hố 'tử thần' bất ngờ xuất hiện, hàng trăm hộ dân Bến Tre bị cúp nước

Chiều 23.5, bà Nguyễn Thị Diễm Phượng, Tổng giám đốc Công ty CP cấp thoát nước Bến Tre, xác nhận một hố rộng hơn 2 m2, sâu hơn 2 m xuất hiện trên đường Đồng Văn Cống, TP.Bến Tre vào rạng sáng cùng ngày là do sự cố vỡ đường ống dẫn nước của công ty gây ra.

Đây là tuyến ống chính có đường kính trên 220 cm, dẫn nước cung cấp cho các hộ dân khu vực P.7 và xã Bình Phú. Do tuyến ống được lắp đặt trước khi đường Đồng Văn Cống thi công nên bị chôn sâu trên 3 m so với mặt đường, rất khó bảo trì, xử lý khi có sự cố. Rất may sự cố vỡ ống dẫn nước xảy ra lúc rạng sáng, ít phương tiện lưu thông nên không gây hậu quả nghiêm trọng. Tuy nhiên, hàng trăm hộ dân bị cúp nước ngay sau đó.



Trưa cùng ngày, Công ty CP cấp thoát nước Bến Tre đã cử nhân viên đến bảo vệ hiện trường và tiến hành khắc phục sự cố.