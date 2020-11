Hòa Bình yêu cầu giao lại hồ Đầm Bài

Theo UBND tỉnh Hòa Bình, dự án hệ thống cấp nước chuỗi đô thị Sơn Tây - Hòa Lạc - Xuân Mai - Miếu Môn - Hà Nội - Hà Đông do Viwasupco là chủ đầu tư. Dự án khai thác nước mặt sông Đà, cấp nước sạch cho Hà Nội trong nhiều năm qua. Tại địa bàn tỉnh Hòa Bình, các hạng mục công trình đầu mối của Nhà máy nước sông Đà gồm hệ thống họng thu, kênh, mương dẫn nước thô, hồ chứa Đầm Bài, kênh dẫn nước từ hồ Đầm Bài đến trạm bơm xử lý, các trạm bơm, các bể xử lý, bể chứa nước sạch được xây dựng tại xã Phú Minh, Hợp Thành; một phần đường ống nước sạch từ công trình đầu mối đi tiếp qua xã Yên Quang (H.Kỳ Sơn, nay là TP.Hòa Bình). Sau sự cố đổ trộm dầu thải, gây mất an ninh nguồn nước sạch sông Đà, ảnh hưởng hàng vạn hộ dân ở Hà Nội vào tháng 10.2019, UBND tỉnh Hòa Bình đã báo cáo Thủ tướng về nguy cơ mất an ninh nguồn nước này nếu không lắp đặt hệ thống ống kín.