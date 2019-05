Hỏa hoạn thiêu rụi 7 gian nhà kho nuôi thử nghiệm tằm giống

Theo thông tin ban đầu, vụ hỏa hoạn nghiêm trọng xảy ra lúc 11 giờ 25 phút ngày 26.5.

ẢNH: TRÙNG DƯƠNG Hầu hết các tài sản bên trong nhà kho đều bị thiêu rụi Vào thời điểm trên, khi các nhân viện Trung tâm Nghiên cứu thực nghiệm Nông - Lâm nghiệp Lâm Đồng đang làm việc tại khu vực nhà kho nuôi thử nghiệm giống tằm thì phát hiện ngọn lửa bùng phát tại 1 căn phòng trong dãy nhà kho này.

Các nhân viên đã cố gắng khống chế ngọn lửa, nhưng bất thành. Do trong dãy nhà kho chủ yếu chứa các vật dụng nuôi tằm dễ cháy như nong, né... bằng tre và gỗ, nên ngọn lửa nhanh chóng bùng phát, lan nhanh qua các căn phòng bên cạnh.

Xe chữa cháy tiếp cận hiện trường vụ cháy

Nhận được tin báo, Đội Chữ cháy và Cứu nạn cứu hộ (CC&CNCH) Khu vực 3 (thuộc Phòng PC07 Công an Lâm Đồng - đóng tại TP.Bảo Lộc) đã điều 4 xe chữa cháy, 1 máy bơm nước cỡ lớn cùng hàng chục cán bộ, chiến sĩ phối hợp với Đội PCCC&CNNCH Công an TP.Bảo Lộc tiếp cận hiện trường tham gia công tác chữa cháy, cứu nạn cứu hộ. Song, do trong dãy nhà kho chứa quá nhiều vật dụng dễ cháy khiến lửa cháy âm ỉ gây khó khăn cho công tác chữa cháy. Sau hơn 1 giờ nỗ lực chữa cháy, đến 12 giờ 45 phút cùng ngày, đám cháy cơ bản được khống chế.

ẢNH: TRÙNG DƯƠNG Khói bao trùm cả khu vực

Tại hiện trường, hầu hết các tài sản, vật dụng bên trong dãy nhà kho nuôi thử nghiệm giống tằm của trung tâm này đều bị hoả hoạn thiêu rụi gần như hoàn toàn. Hầu hết vách tường, mái nhà của 7 phòng tại dãy nhà kho này đều bị nứt nẻ, sập đổ.

Hiện, thiệt hại do đám cháy gây ra vẫn chưa thể thống kê. Nguyên nhân vụ hoả hoạn đang được cơ quan chức năng xác minh, điều tra làm rõ.