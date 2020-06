Hoãn phiên tòa vụ bơm xyanua vào trà sữa khiến 1 người chết

Như Thanh Niên đưa tin, theo Công an tỉnh Thái Bình, khoảng 16 giờ ngày 3.12.2019, Công an TP.Thái Bình nhận tin báo về việc chị N.T.H, một điều dưỡng của Bệnh viện Phổi Thái Bình, đột tử tại nơi làm việc . Cơ quan công an ngay sau đó phối hợp Viện KSND TP.Thái Bình tiến hành điều tra, xác minh. Thời điểm này, nạn nhân đã được đưa về gia đình khâm liệm.