Hoãn phiên xử nguyên Giám đốc Agribank Bến Thành bị kháng nghị án tử hình

Lý do hoãn xử, HĐXX nêu đại diện Viện KSND cấp cao tại TP.HCM đề nghị hoãn phiên tòa để xác minh một số tình tiết liên quan đến vụ án; một số luật sư vắng mặt.

Trước đó, ngày 5.4, phiên xử phúc thẩm được mở ra. Trong phần tranh luận, người bào chữa cho bị cáo Oanh cung cấp tài liệu là bản sao giấy khai sinh của Đ.M.N (sinh ngày 28.10.2005). Theo luật sư, trong thời gian phạm tội (khi ký các hợp đồng khống), bị cáo Oanh đang nuôi con nhỏ dưới 36 tháng là Đ.M.N. Do phát sinh tình tiết mới nên kiểm sát viên đề nghị hoãn phiên tòa để xác minh, do bị cáo Oanh đang bị Viện KSND TP.HCM kháng nghị tăng hình phạt từ chung thân lên tử hình. Tuy nhiên, ngày 19.4, sau khi có kết quả xác định, Viện trưởng Viện KSND cấp cao tại TP.HCM gửi văn bản sang tòa cùng cấp, cho rằng không thu thập được hồ sơ sinh của sản phụ là bị cáo Oanh tại thời điểm tháng 10.2005; tài liệu đăng ký khai sinh của Đ.M.N tại UBND P.Nguyễn Thái Bình (Q.1, TP.HCM) không đầy đủ. Do vậy, chưa đủ cơ sở vững chắc chứng cứ mới là Đ.M.N là con ruột của bị cáo Oanh.