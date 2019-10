Hoãn xét xử vụ kiện tranh chấp giữa đạo diễn Việt Tú và Công ty Tuần Châu

Ngày 10.10, TAND Cấp cao tại Hà Nội đã mở phiên xử phúc thẩm vụ kiện tranh chấp kinh doanh thương mại giữa nguyên đơn là Công ty Giải trí Tuần Châu Hà Nội (Công ty Tuần Châu) và bị đơn là Công ty DS (do đạo diễn Nguyễn Việt Tú làm chủ).

Phiên tòa được mở để xem xét kháng cáo của cả bị đơn và nguyên đơn. Tuy nhiên, bà Hà Thị Thùy Linh - một trong hai người đại diện theo ủy quyền của Tuần Châu Hà Nội, đã có đơn xin vắng mặt vì lý do sức khỏe . Luật sư Phạm Vũ Khánh Toàn (luật sư của nguyên đơn) cũng vắng mặt không có lý do. Do đó, phía Công ty Tuần Châu đã yêu cầu hoãn phiên tòa, trong khi phía đạo diễn Việt Tú yêu cầu HĐXX tiếp tục phiên tòa.