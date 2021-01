Học sinh lớp 7 tự sinh con trong phòng tắm: Nếu trẻ không được giáo dục giới tính...

Theo tiến sĩ Thúy, thực tế cho thấy có hai xu hướng: Thứ nhất, các bậc cha, mẹ thiếu quan tâm nên các em không được trang bị những kinh nghiệm, kỹ năng cần thiết để bắt đầu bước vào mối quan hệ yêu đương; Thứ hai, cha mẹ quá nghiêm khắc, cấm yêu đương, khiến trẻ sẽ cảm thấy không muốn hoặc không có cơ hội trò chuyện với cha mẹ khi phát sinh tình huống đáng tiếc.

Đồng quan điểm, ông Đào Lê Tâm An, Chuyên viên tâm lý, Trưởng phòng đào tạo Trung tâm Ứng dụng Tâm lý JobWay, cho biết khi trẻ bắt đầu có những dấu hiệu dậy thì, cơ thể sẽ tiết ra những hóc môn sinh dục, kích thích trẻ tò mò, khám phá thêm về tình yêu. Do đó, quan điểm “nó còn nhỏ lắm, không biết gì đâu” của người lớn sẽ lệch pha với nhu cầu tò mò của trẻ, khiến trẻ không tin tưởng, chia sẻ.

Đôi khi, phụ huynh còn dùng hình thức cấm đoán, như: cấm không cho đi chơi khuya, đi chơi xa, đi qua đêm với bạn khác giới, nhưng điều phụ huynh không hiểu đó là học sinh chỉ cần 30 phút, bất kể khung giờ nào trong ngày là đã có thể “vượt rào”, ông An nói.

Do đó, giáo dục giới tính cho trẻ không thể đi đường vòng, nói giảm nói tránh, mà phải tiếp cận trực tiếp, khoa học với tâm thế cởi mở. Khi trò chuyện với con về giới tính, tình dục, 3 nhóm chủ đề bắt buộc cần đề cập, đó là: Sự phát triển tình cảm, tình yêu đầu đời; Sự phát triển về cơ thể, cơ quan sinh dục, chức năng sinh sản; Các biện pháp quan hệ tình dục , tránh thai an toàn’, ông An phân tích.