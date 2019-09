Tham dự chương trình hội ngộ Kỷ lục gia Việt Nam lần thứ 39 có đại biểu tổ chức kỷ lục ở 9 quốc gia, trong đó có Ấn Độ, Singapore, Indonesia, Thái Lan, Campuchia, Mỹ...

Công bố 3 kỷ lục thế giới mới tại Việt Nam vào ngày “tam cửu”

Tại chương trình hội ngộ, Vietkings tiếp tục trao kỷ lục thế giới cho “Bộ sưu tập xe đạp Peugeot sản xuất tại Pháp có số lượng nhiều nhất thế giới” của ông Đào Xuân Tình (60 tuổi); Bộ sưu tập sản phẩm (nhiều chủng loại) làm từ lốp xe phế liệu độc đáo, mới lạ có số lượng nhiều nhất thế giới của kỷ lục gia Nguyễn Văn Phúng (Nha Trang) và “Chiếc đĩa 1.000 chữ Long viết bằng thư pháp có kích thước lớn nhất” của Công ty CP Gốm Chu Đậu.

Vietkings cũng ra mắt sách ảnh: Chùa Việt Nam - những kỷ lục về di sản văn hóa do nhiếp ảnh gia Võ Văn Tường và Lê Trần Trường An thực hiện rất kỳ công (NXB Thông Tấn ấn hành). Đây là ấn phẩm tổng hợp và giới thiệu các kỷ lục của các Tự viện Phật giáo Việt Nam trong và ngoài nước: 193 kỷ lục Việt Nam, 1 kỷ lục Đông Dương, 8 kỷ lục châu Á, 2 kỷ lục thế giới và 7 kỷ lục người Việt toàn cầu.

Giáo sư - Viện sĩ Hoàng Quang Thuận, Viện trưởng Viện Công nghệ Viễn thông thuộc Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng sáng lập Tổ chức Kỷ lục Việt Nam đánh trống khai mạc chương trình hội ngộ Kỷ lục gia Việt Nam lần thứ 39

Nỗ lực giới thiệu tinh hoa Việt ra thế giới

Theo ông Thang Văn Phúc, nguyên Thứ trưởng Bộ Nội vụ, Chủ tịch Trung ương Hội Kỷ lục gia Việt Nam cho biết, sau 15 năm thành lập, Vietkings vẫn nỗ lực không ngừng giới thiệu những kỷ lục, tinh hoa Việt ra thế giới…

Trong đó, có hồ sơ đề cử kỷ lục cho hang Sơn Đoòng (Quảng Bình) là hang động tự nhiên lớn nhất thế giới. Và trong năm 2016, Hiệp hội Kỷ lục Thế giới, Liên minh Kỷ lục Thế giới - WorldKings đã gửi văn bản xác nhận kỷ lục cho hang Sơn Đoòng

Cũng từ đề cử của Vietkings, Liên Minh Kỷ Lục Thế Giới - WorldKings trao Kỷ lục độc bản thế giới cho tập thơ “Hoa Lư Thi Tập” của Giáo sư - Viện sĩ Hoàng Quang Thuận, Viện trưởng Viện Công nghệ Viễn thông thuộc Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng sáng lập Tổ chức Kỷ lục Việt Nam.

Cá nhân, lãnh đạo Tổ chức Kỷ lục Việt Nam nhận kỷ niệm chương vì sự nghiệp phát triển kỷ lục toàn cầu của WorldKings

Cuốn sách được họa sĩ Trần Quốc Ẩn chế tác với kích thước 109cm x 70cm x 10cm, gồm 270 trang; tập hợp 121 bài thơ về cố đô Hoa Lư được thể hiện bằng chữ thư pháp viết tay trên giấy giả da, đi kèm 121 bức ảnh giàu biểu cảm của Nhiếp ảnh gia Phạm Tú. Tổng trọng lượng của tập thơ độc bản này lên đến 54 kg.

Cuốn sách kỷ lục độc bản thế giới được Giáo sư - Viện sĩ Hoàng Quang Thuận tặng UBND thành phố Hà Nội để trưng bày tại khu di tích Hoàng Thành Thăng Long - Di sản văn hóa thế giới

Như vậy trong 15 năm qua, Tổ chức Kỷ lục Việt Nam đã xác lập trên 2.255 kỷ lục Việt Nam tại các tỉnh thành, đồng thời đề cử xác lập nhiều kỷ lục mới của người Việt, gồm: 35 kỷ lục thế giới do Liên minh Kỷ lục Thế giới - WorldKings công bố; hơn 30 kỷ lục gia và đơn vị sở hữu kỷ lục được ghi nhận trong các hạng mục giải thưởng Cống hiến do Viện Nội dung Kỷ lục Thế giới - WRCA công bố; 56 kỷ lục châu Á do Tổ chức Kỷ lục châu Á công bố; 10 kỷ lục Đông Dương do Tổ chức Kỷ lục Đông Dương công bố…

Ngoài ra, Tổ chức Kỷ lục Việt Nam hiện sở hữu trên 555 bản quyền về nội dung, đã - đang và tiếp tục triển khai 45 hành trình quảng bá các giá trị đỉnh cao, trở thành tổ chức kỷ lục quốc gia sở hữu nhiều bản quyền về nội dung nhất thế giới.