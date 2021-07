Hôm nay có 7.937 ca mắc Covid-19, thêm 2.047 ca khỏi bệnh

Theo Bộ Y tế, từ 6 giờ đến 19 giờ hôm nay, có thêm 3.977 ca mắc mới, trong đó, 3.950 ca ghi nhận trong nước (355 ca trong cộng đồng) tại 27 tỉnh, thành.

Tính chung cả gày 24.7, có 7.968 ca mắc mới, gồm 31 ca nhập cảnh và 7.937 ca ghi nhận trong nước tại 35 tỉnh, thành. Trong các ca ghi nhận trong nước, TP.HCM nhiều nhất với 5.396 ca; Long An 604 ca; Bình Dương 785 ca; Đồng Nai 221 ca; Tiền Giang 220 ca; Tây Ninh 132 ca; Khánh Hoà 104 ca; Đồng Tháp 75 ca; Bà Rịa - Vũng Tàu 71 ca; Bến Tre 61 ca; Đà Nẵng 36 ca; Bình Thuận 31 ca; Đắk Lắk 27 ca; Vĩnh Long 25 ca; Cần Thơ 23 ca; Vĩnh Phúc 21 ca; Phú Yên 17 ca; Kiên Giang 14 ca; Bình Định 12 ca; Hậu Giang và Hà Nội mỗi địa phương có 9 ca; Ninh Thuận 8 ca; An Giang 7 ca; Hưng Yên, Quảng Ngãi và Đắk Nông mỗi tỉnh có 4 ca; Quảng Nam 3 ca; Hà Nam Bạc Liêu, Hà Giang, Lâm Đồng, Nghệ An, Cà Mau mỗi tỉnh 2 ca, Gia Lai và Thừa Thiên - Huế mỗi nơi 1 ca.