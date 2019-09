Hôm nay, xét xử vụ án gian lận thi ở Hà Giang

Phiên tòa dự kiến được xét xử công khai tại trụ sở TAND tỉnh.

5 bị can bị đưa ra xét xử gồm: Phạm Văn Khuông (nguyên Phó giám đốc Sở GD-ĐT Hà Giang), Lê Thị Dung (nguyên cán bộ Phòng An ninh chính trị nội bộ Công an tỉnh Hà Giang) bị xét xử về tội lợi dụng ảnh hưởng đối với người có chức vụ để trục lợi; Nguyễn Thanh Hoài, Vũ Trọng Lương (nguyên Trưởng và Phó phòng Khảo thí và quản lý chất lượng giáo dục , Sở GD-ĐT Hà Giang) bị xét xử về tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ; Triệu Thị Chính (nguyên Phó giám đốc Sở GD-ĐT Hà Giang) bị xét xử về tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi.

Thuê xe tải vận chuyển bài thi về phòng để sửa điểm

Theo cáo trạng của TAND tỉnh Hà Giang, khoảng đầu tháng 5.2018, Nguyễn Thanh Hoài gọi Vũ Trọng Lương sang phòng làm việc của Hoài và nói cần phải nâng điểm cho một số trường hợp đặc biệt trong kỳ thi THPT quốc gia 2018 . Lương đồng ý. Sau đó, Hoài đã 3 lần chuyển danh sách thí sinh (TS) cần nâng điểm môn trắc nghiệm cho Lương, tổng số là 93 TS. Riêng Vũ Trọng Lương cũng có một danh sách gồm 14 TS cần được nâng điểm mà Lương khai là do bạn bè, quen biết, đồng nghiệp và người thân trong gia đình nhờ. Theo khai nhận của Hoài và Lương, tổng cộng có 57 người nhờ nâng điểm cho 107 TS, gồm cả những người trung gian và những phụ huynh có con dự thi.

Khác với vụ án gian lận thi ở Sơn La , cách thức sửa điểm thi của Lương khá “thô sơ” và một mình Lương đảm nhận toàn bộ việc sửa điểm các bài thi trắc nghiệm. Cụ thể, Lương tải đáp án của Bộ GD-ĐT xuống máy tính, chuyển sang file lưu trong máy tính có chứa phần mềm chấm thi trắc nghiệm, do cơ quan giao cho Lương quản lý và sử dụng phục vụ công tác xử lý bài thi trắc nghiệm kỳ thi THPT quốc gia 2018. Sau đó, trong quá trình xử lý bài thi trắc nghiệm, Lương thực hiện chuyển kết quả bài làm của TS thể hiện trên ảnh quét phiếu trả lời trắc nghiệm (tệp tin ảnh gốc) sang file Excel được lập trong máy tính. Trong thời gian này, Lương sửa dữ liệu đáp án bài thi của TS bằng cách copy đáp án đúng đã tải về, dán đáp án đúng vào 309 bài thi các môn trên 249 ảnh gốc phiếu trả lời trắc nghiệm của 107 TS, để nâng điểm cho 107 TS này trước khi sao lưu bài thi vào đĩa CD1 gửi cho Bộ GD-ĐT.

Sau khi đã chấm thi trắc nghiệm xong, Lương nói cho Hoài biết số TS mà Lương đã nâng điểm có điểm thi rất cao, sợ Bộ GD-ĐT sẽ nghi ngờ và kiểm tra, nên cần sửa chữa bài thi của các TS đã nâng điểm cho phù hợp với kết quả mà hội đồng thi Hà Giang đã gửi cho Bộ. Hoài đồng ý, nên đã đưa chìa khóa cửa phòng chứa bài thi trắc nghiệm cho Lương. Sau đó, Lương đã vận chuyển bài thi trắc nghiệm của TS (từ phòng chứa bài thi đặt tại Trường THPT chuyên Hà Giang) đưa về Sở GD-ĐT để thực hiện việc sửa bài. Để thực hiện việc này, Lương nhờ 3 cán bộ công an (làm nhiệm vụ bảo vệ an toàn trật tự trong quá trình chấm thi) và thuê 2 người bốc vác, thuê ô tô tải để vận chuyển 4 hòm tôn đựng bài thi, 1 hòm tôn đựng hồ sơ thi, 1 máy tính, 1 máy in, 2 máy quét... Trong thời gian từ 12 - 14 giờ 38 ngày 7.7.2018, Lương đã can thiệp sửa kết quả bài làm của TS trong quá trình xử lý bài thi trắc nghiệm để khớp với kết quả mà trước đó Hội đồng thi Hà Giang gửi cho Bộ GD-ĐT (trên đĩa CD1).

Nâng điểm do quen biết, bạn bè, người thân

Theo cáo trạng, bị can Phạm Văn Khuông vì có con là TS dự thi trong kỳ thi THPT quốc gia 2018 nên không tham gia hội đồng thi, nhưng đã nhờ Hoài nâng điểm cho con (là TS có SBD 05000284), để con mình được nâng tổng cộng 13,3 điểm. Bị can Lê Thị Dung, do mối quan hệ quen biết nên đã nhờ bị can Hoài nâng điểm cho 20 TS, kết quả 20 TS được nâng điểm. Bị can Triệu Thị Chính với vai trò là phó chủ tịch hội đồng thi, trưởng ban chấm thi, đã không thực hiện đúng chức trách nhiệm vụ của trưởng ban chấm thi, vi phạm quy chế thi, đưa danh sách 13 TS để nhờ Hoài nâng điểm môn ngữ văn cho 12 TS (1 thí sinh nhờ Chinh xem điểm). Giữa 2 bị can đã thống nhất số điểm cần nâng. Tuy nhiên, vì lý do khách quan, nên bị can Hoài chưa thực hiện can thiệp được việc nâng điểm.

Trong quá trình điều tra , Cơ quan An ninh điều tra không thu thập được chứng cứ để chứng minh có yếu tố vụ lợi trong vụ án. Lời khai của các bị can Hoài, Lương không thừa nhận lấy tiền mà chỉ là giúp nâng điểm do mối quan hệ quen biết, bạn bè, người thân.

Cáo trạng vẫn kết luận: “Hành vi phạm tội của các bị can gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng, ảnh hưởng xấu đến dư luận xã hội, do đó cần phải xử lý về hình sự”.