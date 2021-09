Hơn 220.000 chiến sĩ công an, bộ đội hỗ trợ các tỉnh phía Nam chống dịch

Riêng lực lượng công an từ đợt dịch thứ 4 đến nay đã huy động vào Nam 100.000 lượt chiến sĩ. Nhiều cán bộ tham gia nhiệm vụ 3 tháng không nghỉ. Mới đây, Bộ Công an cũng vừa điều hơn 5.000 cán bộ và 2.000 học viên, 600 cán bộ y tế của các bệnh viện ngành vào các tỉnh phía nam hỗ trợ chống dịch. Sáng nay, hơn 900 cán bộ chiến sĩ đã vào Bình Dương, Đồng Nai và Long An theo đề nghị.