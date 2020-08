Hỗn chiến trên đường Lê Văn Việt ở Q.9, TP.HCM: Tạm giữ 18 người

Chiều 17.8, Công an Q.9 ( TP.HCM ) cho biết đã kịp thời ngăn chặn hai nhóm thanh niên mang hung khí chuẩn bị hỗn chiến trên đường Lê Văn Việt.

Công an Q.9 đã tạm giữ 18 người, chủ yếu ở độ tuổi thanh thiếu niên, để điều tra về hành vi “ gây rối trật tự công cộng ”.

Hung khí mà hai nhóm mang theo để hỗn chiến Ảnh: CTV

Theo Công an Q.9, khuya 12.8, cơ quan này nhận được tin báo người dân, có hai nhóm thanh thiếu niên (khoảng 20 người) đi xe máy mang theo hung khí chuẩn bị hỗn chiến trên đường Lê Văn Việt, nên cử tổ tuần tra đến hiện trường.

Tại khu vực gần Bệnh viện Quân dân Miền Đông (P.Hiệp Phú, Q.9), phát hiện công an, hai nhóm thanh thiếu niên trên bỏ chạy tán loạn. Qua hệ thống camera an ninh tại khu vực, Công an Q.9 đã bắt, tạm giữ 18 người.

Công an Q.9 xác định Nguyễn Văn Hảo (24 tuổi, ngụ P.Tăng Nhơn Phú B, Q.9) và Phạm Minh Quân (23 tuổi, ngụ P.Linh Tây, Q.Thủ Đức, TP.HCM) trước đó phát sinh mâu thuẫn trên mạng xã hội nên khiêu khích, “thách đấu" nhau

Cả hai hẹn nhau hỗn chiến vào khuya 12.8, tại ngã tư Thủ Đức, sau đó chuẩn bị hung khí, rủ thêm nhiều bạn bè cùng tham gia, gây náo loạn. Công an Q.9, TP.HCM cũng đã thu giữ nhiều đao, kiếm, mã tấu của hai nhóm này.