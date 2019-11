Hỗn chiến với nhân viên quán nhậu rồi trốn truy nã ở nhà bạn gái

Công an Q.Sơn Trà (TP.Đà Nẵng) vừa bắt hai bị can trong vụ hỗn chiến với nhân viên quán nhậu. Sau vụ hỗn chiến, Mai Ngọc Hiếu trốn truy nã ở nhà bạn gái và bị công an bắt.

Nguyễn Văn Sơn (ảnh trái) và Mai Ngọc Hiếu - Ảnh: Văn Tiến Ảnh: Văn Tiến Nguyễn Văn Sơn (ảnh trái) và Mai Ngọc Hiếu