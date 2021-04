HTX Anh Đào tiếp tục chây ỳ trả tiền thuê đất của nông dân

Người dân tập trung tại vị trí đất cho HTX Anh Đào thuê để đòi tiền nợ ẢNH: LÂM VIÊN Ngày 16.4, UBND H.Lạc Dương (Lâm Đồng), cho biết HTX dịch vụ nông nghiệp tổng hợp Anh Đào (sau đây gọi: HTX Anh Đào), trụ sở tại TP.Đà Lạt vẫn chây ỳ chưa trả hết tiền thuê đất (từ năm 2018-2020) cho 29 hộ dân theo như cam kết.

Không thực hiện đúng cam kết

Người dân bức xúc vì HTX Anh Đào nợ tiền thuê đất nhưng lại cho đối tác khác thuê lại đất với giá cao hơn ẢNH: LÂM VIÊN Theo UBND H. Lạc Dương, đến nay HTX Anh Đào mới chuyển về Trung tâm Nông nghiệp huyện 1,6 tỉ đồng trên tổng số nợ 2,579 tỉ đồng. Trước đó, ngày 28.12.2020, UBND H.Lạc Dương cùng các ngành liên quan đã có buổi làm việc với ông Nguyễn Công Thừa, Giám đốc HTX Anh Đào. Tại buổi làm việc, ông Thừa, cam kết trả tiền thuê đất cho các hộ dân Ấp Lát với tổng số tiền 2,579 tỉ đồng, chia làm 2 đợt, đợt 1 trả 50% trước ngày 30.1.2021 và trả dứt điểm trước ngày 31.3.2021.

Huyện Lạc Dương có nhiều văn bản đôn đốc HTX Anh Đào trả tiền thuê đất để tránh tình trạng người dân tụ tập đông người ảnh hưởng việc sản xuất ẢNH: LÂM VIÊN Do HTX Anh Đào chây ỳ trả nợ tiền thuê đất cho dân, ngày 14.4.2021, lãnh đạo H.Lạc Dương tiếp tục có văn bản số 747/UBND-VP gửi HTX Anh Đào đốc thúc khẩn trương trả tiền thuê đất cho người dân tại Ấp Lát. Văn bản nêu rõ: “Qua Báo cáo số 20/BC-TTNN ngày 12.4.2021 của Trung tâm Nông nghiệp H.Lạc Dương, đến nay HTX Anh Đào vẫn không thực hiện nghiêm nội dung đã cam kết tại biên bản làm việc ngày 28.12.2020 và ngày 8.3.2021, cũng như nội dung đề nghị của UBND H.Lạc Dương tại văn bản số 632/UBND-VP ngày 4.4.2021”.

Lãnh đạo H.Lạc Dương đề nghị HTX Anh Đào khẩn trương chuyển trả tiền thuê đất còn lại với số tiền 493.466.741 đồng về Trung tâm Nông nghiệp huyện trước ngày 16.4.2021 để chi trả tiền thuê đất cho người dân, nhằm đảm bảo ổn định tình hình, tránh tình trạng người dân tụ tập đông người tại Trụ sở Ban tiếp công dân huyện, gây náo loạn.

Điều khiến người dân bức xúc, dù còn nợ tiền thuê đất của người dân, chây ỳ không trả như hợp đồng đã ký, nhưng HTX Anh Đào lại cho một số đối tác khác thuê lại đất sản xuất với giá chênh lệch cao so với giá nhà nước cho HTX thuê.

Làm rõ vụ Giám đốc HTX bị tố chiếm đoạt hàng chục tỉ đồng

Xe vận chuyển hàng của HTX Anh Đào ẢNH: LÂM VIÊN Liên quan đến HTX Anh Đào, Báo Thanh Niên (ngày 3.8.2020), đã phản ánh ông Nguyễn Công Thừa, nguyên Tổng giám đốc HTX Anh Đào bị Công ty Unifarm (Bình Dương) và các cổ đông khởi kiện đến TAND tỉnh Lâm Đồng và tố cáo ông Thừa có hành vi chiếm đoạt tài sản để đòi lại 39,2 tỉ đồng số tiền góp vốn vào để thành lập Công ty cổ phần rau Anh Đào. Lý do khởi kiện là vì, trong thời gian giữ chức Tổng giám đốc Công ty cổ phần rau Anh Đào (từ tháng 1- 10.2018), ông Thừa đã tự ý rút hết toàn bộ tiền của cổ đông đóng góp mà không thông qua bất kỳ cuộc họp HĐQT nào; không đưa vào sổ sách kế toán của công ty.

Liên quan đến vụ việc này, ngày 26.2.2021, Cơ quan điều tra Bộ Công an có văn bản số 34/ VPCQCSĐT-P1 gửi Công an Lâm Đồng, kèm hồ sơ vụ việc, đề nghị Công an Lâm Đồng giải quyết theo quy định của pháp luật và thông báo cho Cơ quan CSĐT Bộ Công an.

Trước đó, sau khi xem xét hồ sơ vụ việc, Viện KSND tỉnh Lâm Đồng đề nghị TAND tỉnh Lâm Đồng tạm đình chỉ giải quyết vụ án “ kinh doanh thương mại” đang thụ lý và chuyển hồ sơ cho cơ quan Công an có thẩm quyền điều tra làm rõ dấu hiệu của việc chiếm đoạt tài sản, là sử dụng nguồn tiền của Công ty Unifarm vào mục đích khác của ông Thừa. Do đó, TAND tỉnh Lâm Đồng cũng đã chuyển đơn tố cáo của các cổ đông Công ty Unifarm và hồ sơ vụ việc đến Cơ quan cảnh sát điều tra, Công an Lâm Đồng để điều tra làm rõ hành vi chiếm đoạt tài sản của ông Thừa.

Chiều 16.4, nhiều lần PV Thanh Niên gọi điện cho ông Thừa để hỏi về việc vì sao đến nay HTX Anh Đào vẫn chưa thanh toán dứt điểm tiền thuê đất của dân, nhưng ông Thừa không nghe máy.