Huế: Tàng trữ hàng ngàn viên hồng phiến, gần nửa kg ma túy trong phòng trọ

Ngày 16.12, Công an TP.Huế, tỉnh Thừa Thiên - Huế cho biết cơ quan này vừa phá thành công chuyên án 120P, qua đó bắt giữ Nguyễn Quốc Phong (35 tuổi, hộ khẩu thường trú tại 102, đường Dương Văn An, P.Xuân Phú, TP.Huế) cùng đồng phạm có hành vi mua bán, tàng trữ trái phép một lượng lớn các chất ma túy.

Tiếp tục khám xét nơi trú ngụ của Phong, lực lượng cảnh sát phát hiện và thu giữ thêm 19 gói ni lông bên trong chứa tinh thể rắn màu trắng và 1.946 viên nén là chất ma túy; tổng cộng có khoảng 0,5 kg ma túy đá hơn 2.000 viên nén được thu giữ.

Tiếp tục phá án, lực lượng cảnh sát còn bắt quả tang đồng phạm của Phong là Lê Quang Thương (30 tuổi, trú tại TX.Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên - Huế) và Trần Quốc Tiến (25 tuổi, trú tại H.Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên - Huế) tàng trữ trái phép chất ma túy

Do tính chất, mức độ của chuyên án liên quan đến ma túy, Công an TP.Huế sẽ chuyển nghi can, hồ sơ vụ án lên Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế thụ lý, điều tra theo thẩm quyền.