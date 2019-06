Hưng Yên: Gần 100 thanh niên sử dụng ma túy, bay lắc trong phòng karaoke

Ngày 20.6, thông tin từ Công an tỉnh Hưng Yên cho biết, khoảng 1 giờ 30 sáng 18.6, Phòng Cảnh sát cơ động Công an tỉnh Hưng Yên đã phối hợp với Công an huyện Yên Mỹ đột kích vào quán karaoke PhanTom tại xã Liêu Xá (huyện Yên Mỹ, Hưng Yên), do Vũ Văn Hải (29 tuổi, quê tại huyện Khoái Châu, Hưng Yên) làm quản lý.