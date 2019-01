Hưng Yên: Phát hiện 16 thanh niên sử dụng ma túy sau tiệc tất niên

Theo tin từ Công an tỉnh Hưng Yên , khoảng 2 giờ 15 ngày 1.1, Đội Cảnh sát hình sự Công an huyện Văn Lâm kết hợp với Công an xã Tân Quang kiểm tra hành chính tại quán karaoke Bảo Trang (địa chỉ tại thôn Ngọc Đà, xã Tân Quang, huyện Văn Lâm) do anh Nguyễn Hữu Hoan (34 tuổi, trú tại xã Tân Quang) làm chủ, và phát hiện 16 thanh niên (10 nam, 6 nữ) có biểu hiện nghi sử dụng trái phép chất ma túy.