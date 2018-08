Kẻ xông vào ngân hàng, khống chế khách, cướp tiền bị nghiện ma túy

Ngày 17.8, từ kết quả xét nghiệm, Công an Q.Tân Phú (TP.HCM) xác định Đặng Hoàng Bách (23 tuổi, ngụ Q.Tân Bình, TP.HCM) dương tính với ma túy

Như Thanh Niên đã thông tin, khoảng 14 giờ 30 ngày 13.8, Bách có biểu hiện bất thường đi vào phòng giao dịch của Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam (Vietinbank) ở đường Nguyễn Sơn (Q.Tân Phú, TP.HCM) để "xin tiền".



Không xin được tiền, Bách lấy dao thủ sẵn trong người khống chế một vị khách đang giao dịch ở ngân hàng lấy 690.000 đồng.

Nhận tin báo, Công an P.Phú Thọ Hòa phối hợp cùng Công an Q.Tân Phú và bảo vệ ngân hàng khống chế Bách đưa về trụ sở phục vụ công tác điều tra. Rất may vụ việc không làm ai bị thương.