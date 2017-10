Ngày 18.10, Công an TX.Hương Trà (Thừa Thiên - Huế) cho biết trước đó đã bắt khẩn cấp Phan Văn Phúc (25 tuổi, trú tại P.Hương Sơ, TP.Huế) để điều tra về hành vi hiếp dâm và cướp tài sản.

Theo công an, Phúc thường xuyên truy cập Internet, kết bạn Zalo tìm kiếm các cô gái trẻ đang có nhu cầu tìm kiếm việc làm để hứa xin việc giúp nhằm mục đích lừa đảo.

Ngày 12.10, sau thời gian tìm hiểu, làm quen trên mạng xã hội Zalo, Phúc điện thoại cho T.T.B.B (24 tuổi, trú tại Đắk Lắk) hẹn gặp để giới thiệu việc làm cho B.

Nhẹ dạ cả tin, B. đến chỗ hẹn. Sau đó Phúc chở B. đi vòng vòng với lý do nhà có giỗ nên phải đi thắp hương rồi mới đến liên hệ xin việc.

Khi đến khu vực thuộc thôn Triều Sơn Trung (xã Hương Toàn, TX.Hương Trà), Phúc dừng xe, dùng 1 vật nhọn đe dọa, uy hiếp, kéo nạn nhân ra giữa khu vực nghĩa địa thực hiện hành vi hiếp dâm B. rồi cướp 1 đôi bông tai, 1 dây chuyền vàng, 3 triệu đồng, 1 điện thoại Iphone 7 và 1 điện thoại hiệu Vega.

Sau khi gặp nạn, chị B. đã đến trình báo với cơ quan công an. Sau đó, Công an TX.Hương Trà phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế tập trung lực lượng điều tra vụ án, xác định Phúc là thủ phạm, nên bắt giữ.

Tại cơ quan điều tra, Phúc đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Trước đó, cũng với thủ đoạn trên, Phúc đã thực hiện trót lọt một vụ hiếp dâm, cướp tài sản tương tự trên địa bàn TP.Huế.