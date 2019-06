Kẹt xe kéo dài ở cửa ngõ Nam Đà Nẵng vì tai nạn liên hoàn

Chiều 16.6 tại cửa ngõ Nam Đà Nẵng xảy ra vụ tai nạn liên hoàn giữa 2 ô tô và 1 xe khách gây kẹt xe kéo dài.

Khoảng 17 giờ cùng ngày, ô tô BS 92A - 099.07 lưu thông trên đường Trường Sa (P.Hòa Hải, Q.Ngũ Hành Sơn, TP.Đà Nẵng) hướng về TX.Điện Bàn.

Khi vừa đến Tổ hợp du lịch và giải trí Cocobay (P.Hòa Hải), ô tô này bị ô tô Kia BS 92A -138.75 lưu thông cùng chiều va chạm từ phía sau.

Do tai nạn bất ngờ, xe khách loại 16 chỗ BS 92B - 016.23 đang lưu thông phía sau tiếp tục đâm vào xe Kia, khiến cả 3 xe dồn cục.

Ảnh: V.T Ô tô Kia đâm đuôi ô tô đang chạy phía trước Ảnh: V.T Xe khách tiếp tục đâm vào đuôi xe Kia

Vụ tai nạn liên hoàn xảy ra vào giờ cao điểm trên tuyến đường huyết mạch Đà Nẵng - Hội An nên khu vực cửa ngõ Nam Đà Nẵng kẹt xe kéo dài.

Công an Q.Ngũ Hành Sơn chủ trì phối hợp cùng Công an TX.Điện Bàn điều tiết giao thông, tuy nhiên do lượng phương tiện lớn, làn đường bị hiện trường choáng chỗ nên kẹt xe kéo dài hơn 1km. Hiện nguyên nhân vụ tai nạn liên hoàn này đang được tiếp tục làm rõ.