Kẹt xe liên tục ở bến phà An Giang do lượng khách tăng cao

Sáng 8.2, phà An Hòa (nối H.Chợ Mới - TP.Long Xuyên, An Giang) thuộc Công ty TNHH MTV Phà An Giang quản lý, kẹt liên tục phía bờ TP.Long Xuyên do lượng xe các loại qua phà tăng cao so với ngày thường.

Nhiều xe đậu chờ qua phà - Ảnh: Thanh Dũng