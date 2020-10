Kêu gọi đoàn kết một lòng xây dựng thủ đô Hà Nội

Phùng Thị Thắng - nữ nghi can cướp 2,1 tỉ đồng tại một phòng giao dịch của Techcombank (TP.HCM) từng là thí sinh trong một gameshow truyền hình chuyên về hài.

Tin tức thời sự đặc biệt báo in ngày 11.10.2020 gồm: Nghẹt thở giải cứu thuyền viên tàu Vietship 01; 'Bắt nóng' nghi can nữ cướp tiền ngân hàng tại TP.HCM...

Công an TP.HCM phối hợp Cục Cảnh sát hình sự (C02 - Bộ Công an) 'bắt nóng' nghi can Phùng Thị Thắng cướp tiền ngân hàng tại TP.HCM.