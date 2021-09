Kêu gọi người lao động đồng cam, cộng khổ, chia sẻ khó khăn với đất nước

Đây là kêu gọi của Chủ tịch Tổng liên đoàn lao động (LĐLĐ) Việt Nam Nguyễn Đình Khang tại lễ phát động phong trào thi đua “Công nhân, viên chức, lao động nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch Covid-19” do LĐLĐ Việt Nam tổ chức sáng nay, 6.9.

Lễ phát động trực tuyến được kết nối đến 83 điểm cầu tại các LĐLĐ tỉnh, thành phố, công đoàn ngành T.Ư, công đoàn tổng công ty trực thuộc Tổng LĐLĐ Việt Nam.

Tại lễ phát động, Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam mong muốn, mỗi cán bộ, đoàn viên công nhân, viên chức lao động (CNVCLĐ) chủ động nâng cao nhận thức, tự giác thực hiện và vận động, thuyết phục đồng nghiệp và người thân trong gia đình chấp hành nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch, đặc biệt là nguyên tắc "5K".

Tổng LĐLĐ Việt Nam đề nghị, ban chấp hành công đoàn cơ sở tuyên truyền, vận động đoàn viên, người lao động đoàn kết, chung sức, đồng lòng, khắc phục khó khăn, chủ động, sáng tạo trong phòng, chống dịch Covid-19 và trong sản xuất, kinh doanh . Bảo vệ sức khỏe , đảm bảo an toàn tính mạng cho đoàn viên, CNVCLĐ. Tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch với tinh thần “an toàn mới sản xuất, sản xuất phải an toàn”, thúc đẩy tăng năng suất lao động, nâng cao hiệu quả công việc, sớm phục hồi hoạt động sản xuất, kinh doanh, phát triển kinh tế - xã hội. Tổ chức các hoạt động chăm lo, bảo vệ đoàn viên, người lao động; gắn bó với doanh nghiệp, yên tâm sản xuất, bảo vệ nhà máy tuyệt đối an toàn.