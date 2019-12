Khách bỏ quên ví hàng hiệu, bên trong có 200 triệu ở sân bay Thọ Xuân

Nam hành khách này chỉ phát hiện ra để quên ví khi về tới nhà. Hốt hoảng quay lại sân bay, nam hành khách K. bất ngờ khi nhận lại được chiếc ví từ an ninh Cảng hàng không Thọ Xuân với toàn bộ số tiền và đồ đạc bên trong.

Trước đó, vào khoảng hơn 17 giờ chiều nay, khi đang tuần tra tại khu vực công cộng ở ga đến, 2 nhân viên an ninh sân bay Thọ Xuân là Lê Khánh Long và Trần Tuấn Anh đã phát hiện một chiếc ví màu nâu do hành khách bỏ quên trên xe đẩy hành lý.

Sau khi phát thanh thông báo nhưng không có người đến nhận, nhân viên an ninh đã tiến hành kiểm tra chất nổ và không phát hiện những bất thường có thể gây mất an toàn, an ninh.