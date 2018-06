Khách hàng tố bị chủ cửa hàng đánh bầm dập vì chê... bia đắt

Ngày 18.6, Công an H.Cam Lộ (Quảng Trị) cho biết đang tiến hành làm rõ một vụ xô xát xảy ra tại cửa hàng tạp hóa K. (xã Cam An, H.Cam Lộ).

Theo đó, Công an H.Cam Lộ nhận được trình báo của ông Đỗ Viết Lành (50 tuổi, trú Q.Hải Châu, TP.Đà Nẵng, hiện đang điều trị tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Trị) với nội dung vào tối 17.6, ông Lành điều khiển ô tô chở vợ con ghé vào cửa hàng tạp hóa K. mua 1 thùng bia. Khi nghe một người đàn ông xưng là chủ tiệm tạp hóa báo giá bia, ông Lành có chê bia đắt và 2 bên xảy ra lời qua tiếng lại.

Sau đó, người đàn ông này đã đấm thẳng vào mặt ông Lành làm ông gãy 2 cái răng cửa. Ông Lành bỏ chạy nhưng tiếp tục bị đuổi đánh nên đã nhảy vào trong xe ô tô, chốt cửa lại. Khi ông Lành lái xe đi thì tiếp tục có 1 nhóm người truy đuổi, chặn đầu xe, dọa đốt xe.

Nhận được tin báo, Công an H.Cam Lộ đã phối hợp với lực lượng công an xã Cam An đến hiện trường xảy ra vụ việc, lập biên bản, lấy lời khai các bên, đồng thời đưa ông Lành vào bệnh viện.