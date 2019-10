Khai trừ Đảng 2 cựu Bộ trưởng Nguyễn Bắc Son, Trương Minh Tuấn

Ngoài ra, liên quan tới công tác nhân sự, Ban Chấp hành T.Ư Đảng đã bầu bổ sung 4 ủy viên Uỷ ban Kiểm tra T.Ư khoá XII, gồm các ông: Hồ Minh Chiến, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh uỷ Cà Mau; Nguyễn Văn Hội, Vụ trưởng, Cơ quan Uỷ ban Kiểm tra T.Ư; Tô Duy Nghĩa, Chánh Văn phòng Uỷ ban Kiểm tra T.Ư; Nguyễn Minh Quang, Tỉnh uỷ viên, Phó chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Hưng Yên.

Trong sáng nay, Ban Chấp hành T.Ư Đảng cùng các đại biểu tiếp tục thảo luận về dự thảo Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng, do ông Trần Quốc Vượng, Uỷ viên Bộ Chính trị , Thường trực Ban Bí thư, thay mặt Bộ Chính trị điều hành.

Trước đó, tại kỳ họp 39 vừa diễn ra từ 25 - 27.9, căn cứ quy định của Đảng về xử lý kỷ luật đảng viên, Ủy ban Kiểm tra T.Ư trên đề nghị Bộ Chính trị, Ban Chấp hành T.Ư xem xét, thi hành kỷ luật bằng hình thức khai trừ ra khỏi Đảng đối với ông Nguyễn Bắc Son và ông Trương Minh Tuấn, do cả hai đã bị khởi tố, bắt tạm giam trong vụ án hình sự Tổng Công ty viễn thông MobiFone mua 95% cổ phần của Tổng Công ty nghe nhìn Toàn Cầu (AVG).

Liên quan tới vụ việc nêu trên, ngày 23.2, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố bị can; lệnh bắt bị can để tạm giam; lệnh khám xét đối với ông Nguyễn Bắc Son, nguyên Bộ trưởng Bộ Thông tin - Truyền thông; và ông Trương Minh Tuấn, nguyên Bộ trưởng Bộ Thông tin - Truyền thông, cùng về tội danh vi phạm quy định về quản lý và sử dụng vốn đầu tư công gây hậu quả nghiêm trọng, quy định tại khoản 3 điều 220 bộ luật Hình sự năm 2015.