Khám xét nhà riêng Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung

Theo ghi nhận của Thanh Niên, khoảng 19 giờ 25 phút tối nay 28.8, Cơ quan An ninh điều tra với sự giám sát của Viện KSND tối cao đã tiến hành khám xét nhà riêng của ông Nguyễn Đức Chung tại phố Trung Liệt, thuộc Q.Đống Đa, TP. Hà Nội.

Tại đây, một tổ công tác khoảng 10 người, gồm cán bộ An ninh điều tra thuộc Bộ Công an và Kiểm sát viên thuộc Vụ thực hành quyền công tố và kiểm sát điều tra án an ninh, Viện KSND tối cao giám sát việc khám xét đã vào nhà riêng của ông Chung .

Trước đó, cơ quan chức năng đã khám xét nơi làm việc của ông Nguyễn Đức Chung tại UBND TP.Hà Nội.

Lực lượng chức năng có mặt tại nhà riêng ông Nguyễn Đức Chung lúc 19 giờ 25 phút tối nay Ảnh: Lê Quân

Ông Nguyễn Đức Chung (53 tuổi), quê X.Thăng Long, H.Kinh Môn, Hải Dương, Phó bí thư thành ủy, Chủ tịch UBND TP.Hà Nội bị, đã bị cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an bắt tạm giam vào chiều nay, để điều tra về tội danh chiếm đoạt tài tài liệu mật Nhà nước theo quy định tại Điều 337, bộ luật Hình sự.

Trong thông báo phát đi vào tối nay, Cơ quan An ninh điều tra cho biết ông Nguyễn Đức Chung bị bắt tạm giam 4 tháng.

Trước đó, ngày 22.7, Cơ quan An ninh điều tra (Bộ Công an) đã tống đạt các quyết định khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt bị can để tạm giam đối với 3 cán bộ nhà nước , trong đó có 2 người thân cận với ông Nguyễn Đức Chung, để điều tra về hành vi tương tự.

Các bị can gồm: Nguyễn Anh Ngọc (46 tuổi, trú tại P.Bồ Đề, Q.Long Biên, Hà Nội), đang công tác tại Phòng Thư ký biên tập, Tổ giúp việc TP.Hà Nội; Nguyễn Hoàng Trung (37 tuổi, trú tại P.Bạch Đằng, Q.Hai Bà Trưng, Hà Nội), lái xe của ông Nguyễn Đức Chung, Chủ tịch UBND TP.Hà Nội; Phạm Quang Dũng (37 tuổi, trú tại xã Tân Triều, Q.Thanh Trì, Hà Nội), cán bộ công an thuộc C03.

Các bị can trên bị cáo buộc đã chiếm đoạt tài liệu điều tra trong vụ án buôn lậu; vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng; rửa tiền; và vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng, xảy ra tại Công ty TNHH thương mại dịch vụ kỹ thuật Nhật Cường (Công ty Nhật Cường), Sở KH-ĐT TP.Hà Nội và một số đơn vị liên quan. Vụ án này hiện do C03 thụ lý, điều tra và đang được Ban Chỉ đạo T.Ư về phòng, chống tham nhũng theo dõi, chỉ đạo.

Đại án kinh tế tham nhũng Nhật Cường xảy ra vào tháng 5.2019, khi lực lượng C03 tiến hành khám xét khẩn cấp hệ thống cửa hàng điện thoại Nhật Cường tại Hà Nội, ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam, lệnh khám xét đối với Bùi Quang Huy, Tổng giám đốc Công ty Nhật Cường, và hàng loạt người liên quan. Tuy nhiên, Bùi Quang Huy đã bỏ trốn. C03 đã phát lệnh truy nã toàn quốc đối với Bùi Quang Huy, đồng thời đề nghị Interpol truy nã đỏ đối tượng này trên toàn thế giới

Đến thời điểm này, C03 đã khởi tố 26 bị can, ngoài Bùi Quang Huy, còn có hàng loạt bị can khác nguyên là lãnh đạo nhiều cơ quan thuộc UBND TP.Hà Nội. Trong số này có ông Nguyễn Văn Tứ, Chánh văn phòng Thành ủy Hà Nội, nguyên Giám đốc Sở KH-ĐT TP.Hà Nội; bà Phạm Thị Thu Hường, Chánh văn phòng Sở KH-ĐT TP.Hà Nội…

Trong vụ án này, C03 xác định bị can chính là Bùi Quang Huy, hiện đã bị khởi tố 4 tội danh, gồm: buôn lậu; vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng; rửa tiền; vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng.

Theo các tài liệu điều tra ban đầu, Bùi Quang Huy và một số đồng phạm đã thực hiện hành vi buôn lậu có tổ chức, xuyên quốc gia; lập, sử dụng 2 hệ thống sổ sách kế toán tài chính , để ngoài sổ sách hàng ngàn tỉ đồng doanh thu.

Cùng với việc thu lợi lớn từ buôn lậu, Bùi Quang Huy đầu tư nguồn tiền bất hợp pháp vào Công ty TNHH giải pháp phần mềm Nhật Cường (Nhật Cường Software). Dù tuổi đời khá non trẻ nhưng chỉ trong thời gian rất ngắn, Nhật Cường Software đã giành được nhiều gói thầu cung cấp các dịch vụ phần mềm, dữ liệu đối với các cơ quan ban ngành thuộc UBND TP.Hà Nội. Trong đó, có gói thầu Số hóa tài liệu hồ sơ đăng ký doanh nghiệp trên địa bàn TP.Hà Nội có giá trị gần 43 tỉ đồng, nguồn vốn chi từ sự nghiệp khoa học công nghệ

Liên quan đến vụ án chiếm đoạt tài liệu bí mật nhà nước, nguồn tin Thanh Niên cho biết bị can Phạm Quang Dũng đã có hành vi lấy cắp các thông tin điều tra vụ án từ C03 để chuyển cho bị can Nguyễn Anh Ngọc và Nguyễn Hoàng Trung. Trong khi đó, theo tìm hiểu của Thanh Niên, trong quá trình điều tra vụ án Nhật Cường, C03 đã từng có văn bản gửi Chủ tịch UBND TP.Hà Nội Nguyễn Đức Chung, đề nghị phối hợp, đôn đốc chỉ đạo cung cấp thông tin, tài liệu phục vụ công tác điều tra vụ án.