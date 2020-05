Khánh Hòa dùng lô đất 1.100 tỉ đồng thanh toán cho hợp đồng BT 312 tỉ

Xử lý tài chính 5.228 tỉ đồng qua kiểm toán 29 dự án

Theo Kết quả kiểm toán 29 dự án hợp đồng xây dựng - chuyển giao (dự án BT ) tại các địa phương vừa được Kiểm toán Nhà nước gửi đến Quốc hội, Kiểm toán Nhà nước kiến nghị xử lý 5.228 tỉ đồng, trong đó tăng thu ngân sách nhà nước 112,4 tỉ đồng, giảm chi ngân sách 1.262 tỉ đồng, xử lý khác 1.355,3 tỉ đồng, thu hồi nộp ngân sách nhà nước thanh toán vượt giá trị dự án BT 552,3 tỉ đồng, giảm giá trị hợp đồng BT 2.246,4 tỉ đồng.

Trong số này, có dự án tỷ lệ xử lý lớn (chiếm 25%) so với giá trị được kiểm toán như TP.HCM 1.182,6 tỉ đồng (25%); TP.Hà Nội 1.854,59 tỉ đồng (23,29%); Bắc Ninh 132,43 tỉ đồng (11,08%).

Cụ thể, các vấn đề tồn tại của dự án BT được chỉ ra như sau:

Các địa phương cũng không quy định cơ cấu tỷ lệ vốn chủ sở hữu của nhà đầu tư để thực hiện dự án đền bù giải phóng mặt bằng theo quy định, làm tăng chi phí dự án, do nhà đầu tư tính lãi vay trên 100% chi phí này (tại dự án kết nối đường Phạm Văn Đồng đến nút giao Gò Dưa, TP.HCM); các ô đất đã sử dụng đầu tư dự án nhà ở thương mại phục vụ tái định cư, nhưng khi ký hợp đồng BT, vẫn được dự kiến để thanh toán cho nhà đầu tư thực hiện dự án đối ứng (dự án xây dựng tuyến đường Minh Khai - Vĩnh Tuy - Yên Duyên đoạn nối từ đường Minh Khai đến đường vành đai 2,5, Hà Nội); ký hợp đồng BT trong đó vượt diện tích thanh toán dự án khác 85 ha so với báo cáo nghiên cứu khả thi (dự án đường Nam sông Đốc, Cà Mau).

Nhiều dự án lập và phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công - dự toán còn nhiều sai sót, qua kiểm toán giảm 340,398 tỉ đồng, như dự án Nâng cấp tuyến đường bộ nối 2 tỉnh Phú Yên và Gia Lai, đoạn trên địa phận tỉnh Phú Yên (giai đoạn 1) 10 tỉ đồng; dự án đường Nam sông Đốc 152,47 tỉ đồng...

Xác định đơn giá đất chưa phù hợp

Việc xác định đơn giá đất cũng được Kiểm toán Nhà nước chỉ là là “chưa phù hợp”.

2, đất thương mại dịch vụ thuê 50 năm giá 173.481 đồng/m2 tại dự án Hệ thống thoát nước mưa (giai đoạn 2) khu du lịch bắc bán đảo Cam Ranh, và đơn giá 459.000 đồng/m2 tại dự án dự án Hệ thống tuyến đường nhánh (giai đoạn 2) khu du lịch bắc bán đảo Cam Ranh, để tính toán quỹ đất hoàn vốn cho nhà đầu tư, nhỏ hơn rất nhiều so với đơn giá tạm tính quỹ đất hoàn vốn 2 triệu đồng/m2 của dự án này theo đơn giá đất Tỉnh Khánh Hòa xác định đơn giá đất ở là 623.777 đồng/m, đất thương mại dịch vụ thuê 50 năm giá 173.481 đồng/mtại dự án Hệ thống thoát nước mưa (giai đoạn 2) khu du lịch bắc bán đảo Cam Ranh, và đơn giá 459.000 đồng/mtại dự án dự án Hệ thống tuyến đường nhánh (giai đoạn 2) khu du lịch bắc bán đảo Cam Ranh, để tính toán quỹ đất hoàn vốn cho nhà đầu tư, nhỏ hơn rất nhiều so với đơn giá tạm tính quỹ đất hoàn vốn 2 triệu đồng/mcủa dự án này theo đơn giá đất kinh doanh phi nông nghiệp (bảng giá đất năm 2011 của tỉnh Khánh Hòa) và chưa phù hợp đơn giá vị trí khu đất được quy hoạch đất dịch vụ du lịch, đất biệt thự nghỉ dưỡng, đất khu trung tâm sử dụng hỗn hợp và nhà nước đã đầu tư cơ sở hạ tầng.

Việc xác định giá đất để giao cho nhà đầu tư tại một số dự án còn tồn tại, bất cập như Bắc Ninh, Thanh Hóa, Hà Nội đã áp dụng phương pháp tài sản so sánh khi thẩm định giá, là tài sản chưa giao dịch thành công mà chỉ là rao bán trên thị trường.

Theo Kiểm toán Nhà nước, tài sản so sánh chưa đảm bảo tính tương đương với tài sản định giá; một số chỉ tiêu so sánh tỷ lệ điều chỉnh còn chưa phù hợp; thời điểm xác định giá đất của dự án đối ứng chưa phù hợp so với thời điểm quyết định giao đất.

Địa phương cũng chưa có hướng dẫn cụ thể về cách xác định xu hướng, mức độ biến động của giá chuyển nhượng và các yếu tố hình thành doanh thu; thiếu nhất quán trong việc áp dụng các chỉ tiêu như tăng trưởng, tỷ lệ lấp đầy, áp dụng giá đất bình quân đợt 1 làm cơ sở để tính giá giao đất đợt 2…

Công tác quản lý chất lượng công trình BT cũng còn nhiều tồn tại (tại Bắc Ninh, Cà Mau và TP.HCM); hầu hết các dự án BT và các dự án đối ứng đều chậm tiến độ so với hợp đồng và có địa phương còn giao đất cho nhà đầu tư thanh toán dự án BT khi đã có văn bản tạm dừng của Bộ Tài chính hồi tháng 3.2018 (tỉnh Thanh Hóa, Vĩnh Phúc, Hưng Yên).

Có địa phương giao đất thanh toán cho dự án BT chưa phù hợp quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất (Thanh Hóa); giao đất trước khi dự án BT hoàn thành không đúng quy định (Bắc Ninh với dự án Công viên hồ điều hòa Văn Miếu, dự án Nhà máy nước mặt TP.Bắc Ninh, dự án cải tạo nâng cấp tỉnh lộ 277 và hạ tầng kỹ thuật khu Đồng Bèo); và giao đất cho nhà đầu tư thực hiện dự án đối ứng không qua đấu giá theo quy định của luật Đất đai 2013 (Bắc Ninh, Thanh Hóa, Hà Nội).

72/83 dự án BT của Bắc Ninh do nhà đầu tư đề xuất