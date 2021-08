Khen thưởng 2 học viên Trường ĐH Cảnh sát nhân dân giúp sản phụ vượt cạn ngay vỉa hè TP.HCM

Ngày 31.8, tại Trường ĐH Cảnh sát Nhân dân (đóng tại TP.Thủ Đức, TP.HCM), Bộ Công an đã khen thưởng hai học viên lớp CSHS - LT26, gồm: Nguyễn Văn Tĩnh và Phan Thanh Sơn vì có thành tích xuất sắc, đột xuất bảo vệ an toàn tính mạng cho người dân. Đây là hai chiến sĩ công an đã trực tiếp giúp một sản phụ vượt cạn ngay vỉa hè TP.HCM