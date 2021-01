Khi đại gia trở thành 'dân oan'

Từ chỗ có hàng chục tỉ đồng gửi ngân hàng lấy lãi, trong 2 năm qua, vợ chồng ông Đặng Nghĩa Toàn lâm vào phận “dân oan” khi đến ngân hàng rút tiền thì bị cấm cửa, phải chạy tới hàng chục cơ quan chức năng để kêu cứu, khiếu nại đòi quyền lợi.

“Quýt” làm, cam “chịu”

Phản ánh tới Thanh Niên , ông Đặng Nghĩa Toàn (46 tuổi, ngụ Q.Hoàn Kiếm, TP.Hà Nội) cho biết vừa gửi đơn đề nghị các cơ quan bảo vệ pháp luật điều tra dấu hiệu chiếm giữ tài sản trái pháp luật của Ngân hàng (NH) thương mại CP Đại chúng VN ( PVcomBank ) tại phố Ngô Quyền, Q.Hoàn Kiếm, TP.Hà Nội sau gần 2 năm bị NH này chối bỏ trách nhiệm.

Theo hồ sơ do ông Toàn cung cấp, tháng 10.2018, ông Toàn và vợ là bà Tạ Thị Thu Trang gửi tiết kiệm tổng số tiền 52 tỉ đồng, chia làm 3 sổ tiết kiệm tại PVcomBank, một sổ trị giá 12 tỉ đồng đứng tên ông Toàn, 2 sổ còn lại trị giá 40 tỉ đồng đứng tên bà Trang. Đến cuối năm 2018, vợ chồng ông Toàn phát hiện cả 3 sổ tiết kiệm của mình bị phong tỏa do cầm cố để bảo lãnh cho doanh nghiệp vay vốn tại PVcomBank. Tá hỏa vì sự việc này, ông Toàn gửi đơn tố cáo đến Công an TP.Hà Nội và các cơ quan liên quan để giải quyết.

Liên quan đến vụ việc này, Cơ quan an ninh điều tra Công an TP.Hà Nội đã phát hiện vụ án hình sự đặc biệt nghiêm trọng khi một số cán bộ NH cấu kết với người bên ngoài giả mạo hồ sơ vay vốn để chiếm đoạt tiền của 3 NH, trong đó có PVcomBank.

Quá trình giải quyết, Công an TP.Hà Nội và PVcomBank xác định 3 quyển sổ tiết kiệm đứng tên ông Đặng Nghĩa Toàn, bà Tạ Thị Thu Trang được cầm cố để bảo lãnh cho Công ty TNHH cơ điện và xây dựng Jeongho Landmark VN (Công ty Jeongho) vay vốn tại PVcomBank. Tuy nhiên, ông Toàn khẳng định không biết Công ty Jeongho và chưa bao giờ ký vào các văn bản bảo lãnh vay vốn cho công ty này vay vốn. Đồng thời, ông Toàn có văn bản kiến nghị Công an TP.Hà Nội làm rõ. Ngày 20.3.2019, Công an TP.Hà Nội có thông báo kết luận giám định trả lời ông Toàn cho biết chữ ký, chữ viết trong hợp đồng vay vốn là giả mạo.

“Từ cuối năm 2018, PVcomBank đã cam kết giải tỏa, trả lại sổ tiết kiệm trong trường hợp chúng tôi không ký văn bản cầm cố các cuốn sổ này. Đến khi có kết luận giám định, họ hẹn hạn chót là ngày 29.3.2019 trả tiền, nhưng khi chúng tôi đến thì PVcomBank lại đưa ra đề nghị chưa thể trả tiền tiết kiệm cho khách hàng đến khi có kết luận cuối cùng của cơ quan chức năng, do Cơ quan An ninh điều tra Công an TP.Hà Nội đang thụ lý điều tra vụ việc”, ông Toàn nói và cho biết đã đồng hành với NH hơn 1 năm qua nhưng ông vẫn không thể lấy lại tiền, dù lỗi không phải do mình.

Theo tìm hiểu của Thanh Niên, đến nay, các cơ quan tố tụng TP.Hà Nội đã ban hành kết luận điều tra, truy tố 17 bị can trong vụ án Nguyễn Thị Hà Thành (37 tuổi, ngụ Q.Hai Bà Trưng, TP.Hà Nội) và đồng phạm đã cấu kết với một số cán bộ NH giả mạo chữ ký hồ sơ của người gửi tiền để thực hiện 26 vụ lừa đảo, chiếm đoạt số tiền 432 tỉ đồng của 3 NH, trong đó tại PVcomBank là 49,4 tỉ đồng. Trong số này có 12 bị can là cán bộ các NH, có 2 cán bộ PVcomBank là Đỗ Minh Đức, Giám đốc Trung tâm phát triển khách hàng doanh nghiệp phía bắc, và Bùi Văn Tuấn - nhân viên.

Trong quá trình giải quyết vụ việc nêu trên, PVcomBank đã 4 lần có văn bản cam kết trả lại tiền cho vợ chồng ông Đặng Nghĩa Toàn. Tuy nhiên, đến thời điểm này, 3 quyển sổ tiết kiệm của vợ chồng ông Toàn vẫn đang bị phong tỏa.

“Trong vụ việc này, quá trình giao dịch tại NH của chúng tôi đến nay không có bất cứ quyết định, văn bản nào về việc thanh tra, đồng thời cơ quan công an cũng chưa ban hành văn bản nào yêu cầu PVcomBank phong tỏa tài sản của chúng tôi; 3 cuốn sổ tiết kiệm, số tiền gửi 52 tỉ đồng trong kết luận điều tra của cơ quan công an cũng không được coi là vật chứng của vụ án. Vì vậy, họ giữ tiền của chúng tôi là trái pháp luật”, ông Toàn cho hay.

Văn bản trả lời của Cơ quan Thanh tra, giám sát Ngân hàng Nhà nước ngày 8.1.2021

Muốn lấy lại tiền thì kiện ra tòa?

Liên quan đến vụ việc này, ngày 8.1.2021, Cơ quan Thanh tra, giám sát NH thuộc NH Nhà nước có văn bản hướng dẫn ông Đặng Nghĩa Toàn về hướng giải quyết. Theo văn bản do ông Trần Đăng Phi, Phó chánh thanh tra, giám sát NH ký, cho biết ông Toàn có thể liên hệ các NH để được xem xét, hướng dẫn, giải quyết. Nếu không đồng ý với việc giải quyết của các NH, ông Toàn có thể gửi đơn đến TAND có thẩm quyền để được xem xét, giải quyết theo quy định của pháp luật. Văn bản do ông Trần Đăng Phi ký cũng cho rằng việc gửi tiền của ông Toàn tại NH là giao dịch dân sự có liên quan đến vụ án hình sự “Nguyễn Thị Hà Thành và đồng phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Hà Nội”, nên đề nghị ông Toàn gửi đơn đến cơ quan tiến hành tố tụng để giải quyết việc gửi, rút tiền tiết kiệm của ông đồng thời cùng vụ án hình sự nêu trên.

Trao đổi với Thanh Niên chiều 17.1, ông Đặng Nghĩa Toàn bức xúc cho rằng các hướng dẫn của NH Nhà nước đẩy “quả bóng” trách nhiệm và tiếp tục tạo điều kiện cho PVcomBank chiếm dụng tài sản của vợ chồng ông: “Khi chúng tôi đưa tiền đi gửi thì được hứa hẹn chăm sóc đủ thứ về quyền lợi, xảy ra chuyện thì bảo ra tòa mà đòi thì khác gì đánh đố nhau”.

Cũng theo phản ánh của ông Đặng Nghĩa Toàn, sau khi các cơ quan tố tụng Hà Nội kết luận vợ chồng ông không liên quan đến vụ án, khoản tiền gửi tiết kiệm của vợ chồng ông không phải là vật chứng trong vụ án, ông đã nhiều lần có văn bản đề nghị được gặp, làm việc trực tiếp với lãnh đạo PVcomBank yêu cầu hoàn trả tiền tiết kiệm nhưng luôn bị trốn tránh. Bất đắc dĩ, cuối tháng 12.2020, ông Toàn mặc áo in chữ tố PVcomBank chiếm đoạt tiền gửi tiết kiệm đến trụ sở NH này thì bị bảo vệ trấn áp, cấm cửa từ nay không được đến.

“Tiền tiết kiệm là mồ hôi nước mắt của vợ chồng tôi, gửi hợp pháp theo đúng quy định của NH và được coi như VIP, nhưng hơn 2 năm qua chúng tôi gửi đơn từ kêu cứu đến nhiều cơ quan chức năng mà không thể nào đòi lại được tài sản của mình. Ngoài thiệt hại lớn về kinh tế còn uy tín, danh dự của bản thân, gia đình, không ai có thể đo đếm được”, ông Toàn bức xúc nói.