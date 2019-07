Khó chịu vì bụi xưởng mộc bay sang nhà, người đàn ông đâm chết hàng xóm

Trưa nay, 20.7, trao đổi với Thanh Niên, ông Lưu Tuấn Hiệp, Bí thư xã Thống Nhất (huyện Thường Tín, Hà Nội), cho biết trên địa bàn vừa xảy ra vụ án mạng nghiêm trọng, khi một người địa phương dùng dao đâm chết hàng xóm chỉ vì mâu thuẫn nhỏ.

Theo ông Hiệp, nhà ông Lê Văn Thêm (67 tuổi, trú tại địa bàn) có con trai mở xưởng mộc gần nhà anh Đào Trí Khiêm (44 tuổi). Từ ngày có xưởng mộc, hai bên thường xuyên xảy ra mâu thuẫn, xích mích vì bụi của xưởng mộc và tiếng ồn gây ảnh hưởng đến gia đình anh Khiêm.

“Trước đó, anh Khiêm đã dùng vòi xịt nước phun sang xưởng mộc của gia đình ông Thêm, lực lượng chức năng xã đã về để hòa giải, tuy nhiên 2 bên vẫn thường xuyên xích mích”, ông Hiệp thông tin.

Sau nhiều ngày mâu thuẫn, khoảng 6 giờ sáng nay, 20.7, anh Khiêm đã dùng dao nhọn đâm ông Thêm tử vong tại chỗ và bỏ trốn. “Nghi phạm bị Công an huyện Thường Tín truy tìm và bắt được ngay sau đó, còn thi thể ông Thiêm hiện đang ở Bệnh viện đa khoa huyện Thường Tín để tiến hành pháp y”, ông Hiệp cho hay.

Theo ông Hoàng Văn Trung, Trưởng Công an xã Thống Nhất, ở địa phương, nghi phạm Khiêm là người hiền lành, chưa có tiền án tiền sự. Các đơn vị chức năng của Công an thành phố Hà Nội đã về phối hợp với Công an huyện Thường Tín điều tra vụ án.