Khoảng 50.000 hộ dân TP.HCM đang trong diện giải tỏa

Ngày 13.6, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã kết luận điều tra, chuyển hồ sơ đến Viện KSND tối cao đề nghị truy tố 4 bị can trong vụ án liên quan đến Công ty cổ phần hóa dầu và xơ sợi dầu khí (PVTEX) và các đơn vị liên quan.