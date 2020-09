Khóc cười mùa Covid-19: Mặc niệm từ xa

Do mức độ lây lan của Covid -19 quá nhanh và quá nguy hiểm nên theo chủ trương, tất cả các ca tử vong liên quan dịch Covid-19 ở Đà Nẵng đều được hỏa thiêu tại Trung tâm hỏa táng An Phước Viên (nghĩa trang Hòa Sơn, xã Hòa Sơn, H.Hòa Vang, Đà Nẵng). Quy định hỏa táng các ca tử vong do dịch Covid-19 được tiến hành chặt chẽ, nghiêm ngặt theo đúng quy trình phòng chống dịch của ngành y tế. Lúc này, các thi thể được xử lý theo quy trình từ bệnh viện đưa thẳng đến Trung tâm hỏa táng An Phước Viên. Để việc hỏa táng bệnh nhân tử vong do Covid-19 đảm bảo không phát tán mầm bệnh thì quá trình xử lý, vận chuyển, hỏa táng và mai táng thi thể phải tuyệt đối tuân thủ các quy định đã đề ra.