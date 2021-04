Khoe chiến tích đua xe trên mạng xã hội để câu like buôn bán 'xe độ'

Như Thanh Niên đã thông tin, ngày 20.3, mạng xã hội xôn xao về đoạn clip do người dân ở một chung cư nằm cạnh đoạn dẫn vào cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây, gần đường Đỗ Xuân Hợp hướng đi nút giao An Phú (thuộc TP.Thủ Đức) ghi lại cảnh cả trăm "quái xế" tụ tập, chặn xe trên lối dẫn vào cao tốc rồi so kè tốc độ. Clip dài hơn 3 phút ghi lại cảnh hàng trăm “quái xế” liên tục nẹt pô inh ỏi, so kè đua xe và chỉ giải tán khi CSGT xuất hiện. Sau đó, quá trình xác minh, Cơ quan công an đã yêu cầu một số "quái xế" chặn cao tốc để đua xe trái phép, gây rối trật tự công cộng lên làm việc. Ngày 17.4, Phòng CSGT đường bộ - đường sắt Công an TP.HCM (PC08) đã khởi tố vụ án "Tổ chức đua xe trái phép", liên quan đến nhóm "quái xế" này. Sau đó, Công an TP.HCM đã chuyển vụ án cho Cơ quan CSĐT Công an TP.Thủ Đức để thụ lý theo quy định. Hiện Công an TP.Thủ Đức đang tiếp tục điều tra mở rộng.