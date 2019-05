Khởi tố 2 người giúp việc bắt cóc con chủ tiệm cầm đồ

Chiều 23.5, Công an H.Phú Quốc ( Kiên Giang ) cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Văn Hữu Phong (27 tuổi) và Trần Thị Tuyết Linh (22 tuổi, cùng ngụ TP.HCM) về hành vi chiếm đoạt người dưới 16 tuổi vì đã bắt cóc con chủ tiệm cầm đồ. Đồng thời, cơ quan công anra lệnh tạm giam để điều tra đối với Phong; thay đổi biện pháp ngăn chặn từ tạm giữ sang tại ngoại đối với bị can Linh vì Linh đang nuôi con nhỏ dưới 36 tháng tuổi