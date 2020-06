Khởi tố 2 vụ đánh bạc liên quan nhiều cán bộ tỉnh Thanh Hóa

Ngày 12.6, nguồn tin riêng của Báo Thanh Niên cho biết Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam trong thời gian 3 tháng để điều tra về tội đánh bạc đối với các bị can: Nguyễn Văn Long (51 tuổi, ngụ TT.Hậu Lộc, H.Hậu Lộc), Phó chủ tịch UBND H.Hậu Lộc; Lê Duy Hưng (53 tuổi, ngụ TT.Hậu Lộc), Trưởng phòng Tài chính UBND H.Hậu Lộc; Trần Văn Hùng (46 tuổi, ngụ TT.Hậu Lộc), chủ doanh nghiệp trên địa bàn H.Hậu Lộc và Nguyễn Văn Đức (47 tuổi, ngụ xã Triệu Lộc, H.Hậu Lộc), chủ doanh nghiệp tư nhân Đức Xuân, có địa chỉ tại H.Hậu Lộc.

Trước đó, khuya 31.5, lực lượng công an ập vào phòng làm việc của ông Nguyễn Văn Long , bắt quả tang ông này cùng 3 người trên đang đánh bạc. Tại chỗ, lực lượng công an thu giữ 92 triệu đồng và nhiều tang vật khác liên quan hành vi đánh bạc.

Trong khi đó, Cơ quan CSĐT Công an TP.Thanh Hóa (Thanh Hóa) cũng đã quyết định khởi tố vụ án, khởi tố các bị can, bắt tạm giam 3 tháng đối với bị can Bùi Quốc Toàn (60 tuổi, ngụ khu đô thị Bình Minh, P.Đông Hương, TP.Thanh Hóa), Trưởng phòng Quản lý công chức, viên chức Sở Nội vụ tỉnh Thanh Hóa.

Đồng thời, khởi tố các bị can, áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Đàm Anh Tuấn (49 tuổi, ngụ P.Quảng Thọ, TP.Sầm Sơn, Thanh Hóa); Vũ Văn Khánh (48 tuổi, ngụ P.Nam Ngạn, TP.Thanh Hóa), Giám đốc Trung tâm điều dưỡng người có công Sầm Sơn, thuộc Cục Người có công, Bộ LĐ-TB-XH và Trần Đức Thịnh (39 tuổi, ngụ P.Trường Thi, TP.Thanh Hóa).