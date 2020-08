Khởi tố 3 bị can chém chết người trên đường phố Đà Lạt

Bị can Hai và Kiên làm việc tại một tiệm cầm đồ ở đường Đoàn Thị Điểm, còn Nam làm việc tại một khách sạn trên địa bàn TP.Đà Lạt.

Ba bị can bị khởi tố về tội giết người gồm: Đinh Văn Hai (Bé Hai, 26 tuổi, quê Hà Nội), Phạm Văn Kiên (26 tuổi, quê Hà Nội) và Hoàng Công Nam (27 tuổi, quê Thanh Hóa).

Ngày 21.8, Viện KSND tỉnh Lâm Đồng cho biết vừa phê chuẩn quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 3 bị can liên quan vụ chém chết nạn nhân Nguyễn Tiến Bảo Huân (26 tuổi, ngụ P.4, TP.Đà Lạt) xảy ra tại ngã ba Đoàn Thị Điểm - Bà Triệu (P.4) ngày 14.8.

Ảnh: Công an cung cấp

Các bị can từ trái qua: Hai, Nam, Kiên

Theo điều tra ban đầu, khoảng 20 giờ 20 ngày 14.8, Huân lái xe máy chở theo người bạn tên Bôn (cả 2 mang theo gậy) tới tiệm cầm đồ, nơi Hai và Kiên làm việc, để giải quyết mâu thuẫn.

Khi vừa tới nơi, Huân và Bôn bị nhóm Hai, Kiên và Nam dùng rựa, mã tấu tấn công tới tấp. Hậu quả, Bôn bị thương ở chân còn Huân bị chấn thương sọ não và gãy 5 xương sườn, được người dân đưa đến bệnh viện cấp cứu. Tuy nhiên, do vết thương nặng, Huân tử vong vào trưa 15.8.

Sau khi xảy ra án mạng, Hai, Kiên và Nam bỏ trốn. Công an TP.Đà Lạt và Công an Lâm Đồng truy xét, bắt được Hai ở Đồng Nai. Kiên và Nam sau đó đến cơ quan công an đầu thú.

Hiện Công an tỉnh Lâm Đồng đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ án chém chết người ở TP.Đà Lạt để xử lý đúng người, đúng tội.