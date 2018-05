Khởi tố 3 phụ nữ nhốt 'tình địch' trên ô tô đánh ghen

Chiều 22.5, trung tá Nguyễn Hữu Cường, Phó trưởng Công an thành phố Vinh (Nghệ An), cho biết cơ quan này vừa ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam 2 tháng đối với Lê Thị Trang Đài (28 tuổi, ngụ tại thành phố Vinh) để điều tra hành vi Cố ý gây thương tích và bắt giữ người trái pháp luật

Liên quan đến vụ án, cơ quan công an cũng đã khởi tố bị can đối với Hoàng Thị Thúy (27 tuổi, ngụ tại thành phố Vinh) và Nguyễn Thị Linh Trang (23 tuổi, ngụ tại thành phố Hà Tĩnh) về tội danh trên nhưng cho hai nghi can được tại ngoại.

Theo kết quả điều tra, do nghi ngờ chồng mình có quan hệ tình cảm với chị Nguyễn Thị L. (21 tuổi), nên Đài rủ Thúy và Trang đi đánh ghen. Ngày 6.5, nhóm của Đài đến đường Nguyễn Đức Cảnh, thành phố Vinh rồi “mời” chị L. lên xe ô tô “nói chuyện”. Tại đây, cả ba đã dùng dép, kéo đâm vào đùi và cắt tóc chị L.

Sau khi bị hành hung, chị L. phải nhập viện và làm đơn tố cáo đến cơ quan công an. Kết quả giám định, chị L. được xác định bị thương tật 7%.