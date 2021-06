Khởi tố, bắt giam 2 người liên quan vụ 43 ha 'đất vàng' ở Bình Dương

Mở rộng điều tra vụ án 43 ha “đất vàng” ở TP.Thủ Dầu Một (Bình Dương), ngày 2.6, Cục CSĐT tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (C03) Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam đối với hai bị can, gồm: Nguyễn Đại Dương (56 tuổi, ngụ Hà Nội, còn gọi là Dương “New Century”, người khá nổi tiếng trong vụ án vũ trường New Century) và Nguyễn Quốc Hùng (Giám đốc Công ty CP bất động sản Âu Lạc, TP.HCM), để điều tra tội “vi phạm quy định về quản lý tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí”.

Theo thông tin PV Thanh Niên tìm hiểu, bị can Nguyễn Đại Dương từng là giám đốc của vũ trường New Century ở Hà Nội. Ông Dương liên quan trong vụ án tàng trữ, mua bán trái phép chất ma túy và kinh doanh trái phép xảy ra tại vũ trường New Century tại Hà Nội giai đoạn 2007 - 2009. Từ tháng 9.2005 đến thời điểm vũ trường bị đột kích, Nguyễn Đại Dương tuy đã bị xử lý hành chính về hành vi kinh doanh rượu trái phép nhưng vẫn tổ chức cho nhân viên vũ trường kinh doanh trái phép tổng số 2.496 chai rượu ngoại các loại với doanh thu khoảng gần 2,8 tỉ đồng. Ông Dương bị bắt nhưng sau đó được tòa miễn trách nhiệm hình sự.