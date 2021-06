Khởi tố, bắt giam bị can mạo nhận cán bộ Thanh tra Chính phủ để ‘chạy án’

Ngày 14.6, thông tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an H.Nông Cống vừa quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Trần Văn Cường (42 tuổi, ngụ xã Trường Trung, H.Nông Cống) để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo điều tra của Công an H.Nông Cống, dù không có công ăn việc làm ổn định, không phải là cán bộ, nhưng đi đâu, gặp ai, Trần Văn Cường cũng tự xưng mình là cán bộ đang công tác tại Thanh tra Chính phủ.

Không những thế, Cường còn giới thiệu mình có nhiều mối quan hệ với lãnh đạo các đơn vị trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, đặc biệt là tại H.Nông Cống, và có thể “ chạy án ” cho bất cứ ai nếu cần.

Tin lời của Cường, đầu tháng 4, anh N.V.H (48 tuổi, ngụ xã Thăng Bình, H.Nông Cống) tìm gặp và nhờ cậy Cường giúp “chạy án”, do trước đó anh này có hành vi trộm cắp tài sản và đang bị Công an H.Nông Cống điều tra, xử lý.

Để “chạy án”, anh H. đã đưa cho Cường 200 triệu đồng. Tuy nhiên, sau khi nhận được tiền, Cường không thể “chạy án” cho anh H. mà chiếm giữ số tiền này tiêu xài cá nhân. Anh H. sau đó vẫn bị cơ quan chức năng điều tra, tiến hành xử lý tội trộm cắp tài sản theo quy định.

Biết mình bị lừa, anh H. làm đơn tố cáo gửi Công an H.Nông Cống. Sau quá trình điều tra, ngày 7.6, Công an H.Nông Cống đã xác định được hành vi vi phạm của Trần Văn Cường nên tiến hành bắt giữ, khởi tố vụ án, khởi tố bị can để điều tra, làm rõ.

Công an H.Nông Cống cũng đã thông báo rộng rãi đến các địa phương, ai từng là bị hại của Trần Văn Cường thì đến cơ quan công an trình báo, tố giác để được giải quyết theo quy định.