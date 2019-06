Khởi tố, bắt giam chủ hiệu thuốc dâm ô thiếu nữ 15 tuổi ở Thái Bình

Thông tin từ Công an tỉnh Thái Bình ngày 22.6 cho biết, Công an huyện Vũ Thư đã ra quyết định khởi tố vụ án , khởi tố bị can và bắt tạm giam 2 tháng với Phan Văn Lợi (38 tuổi, ngụ thôn Văn, xã Song Lãng, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình) để điều tra hành vi dâm ô với người dưới 16 tuổi.