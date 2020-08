Khởi tố, bắt tạm giam 4 nguyên cán bộ Agribank ở Đắk Lắk

Các bị can bị khởi tố, tạm giam gồm: Trần Đình Tuấn (62 tuổi, nguyên giám đốc), Bùi Thị Như An (46 tuổi, nguyên phó giám đốc), Nguyễn Trường Sơn (38 tuổi, nguyên trưởng phòng tín dụng) và Nguyễn Văn Tuất (38 tuổi, nguyên phó trưởng phòng tín dụng).

Theo điều tra ban đầu, các bị can trên đã làm trái quy định của pháp luật, liên quan đến số tiền cho vay của nhiều hợp đồng tín dụng. Cụ thể, trong quá trình lập hồ sơ, thẩm định để ký kết hợp đồng, các bị can đã nâng khống giá trị tài sản. Qua đó, khách hàng được vay số tiền nhiều hơn so với giá trị tài sản thế chấp. Khi đến hạn, nhiều khách hàng không có khả năng tài chính , tài sản thế chấp cũng không đủ để trả nợ, khiến Agribank Hòa Thắng thiệt hại nhiều tỉ đồng.