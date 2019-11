Khởi tố, bắt tạm giam nghi phạm chém chết hàng xóm

Chiều 15.11, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Long An ra quyết định khởi tố vụ án, bắt tạm giam Nguyễn Thành Lễ (27 tuổi, ngụ P.6, TP.Tân An, Long An) để điều tra về hành vi giết người

Theo điều tra ban đầu, khoảng 13 giờ ngày 12.11, ông Lê Văn Hoàng (51 tuổi, ngụ cùng địa phương, cách nhà nghi phạm Lễ chỉ hơn 100 m) ra võng phía trước nhà nằm nghỉ trưa. Bất ngờ, Lễ từ phía sau vườn đi vào, cầm dao chém 3 nhát vào vai và đầu ông Hoàng.

Mặc dù bị thương, ông Hoàng vẫn cố gắng truy hô kêu cứu. Thấy vậy, Lễ chém thêm 6 - 7 nhát làm nạn nhân ngã gục xuống đất.

Phát hiện ông Hoàng bị chém, 2 thanh niên chạy vào can ngăn liền bị Lễ cầm dao chém. Tuy nhiên, những người này đã kịp thời khống chế, bắt giữ Lễ bàn giao cho Công an P.6. Sau đó nghi phạm được chuyển giao cho Cảnh sát hình sự tỉnh Long An thụ lý theo thẩm quyền.